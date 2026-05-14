El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene previsto conocer este jueves la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa Arismendy, acusado de homicidio voluntario por la muerte de Perla Jokasta Santos Pacheco, de 19 años. En la misma audiencia, el tribunal deberá pronunciarse sobre una solicitud de devolución del vehículo que el imputado conducía al momento de los hechos.

El caso se originó en la avenida Francisco del Rosario Sánchez, en el sector Los Guandules, donde la joven se desplazaba en motocicleta junto a una prima y otro joven cuando fue impactada. El vehículo permanece incautado por el Ministerio Público como parte de las investigaciones en curso.

Familia se opone a liberar al imputado y al vehículo

El abogado de la familia de la víctima, Narciso Martínez Castillo, sostuvo que no existen razones para modificar la prisión preventiva que pesa sobre Mesa Arismendy. A su juicio, la gravedad de los hechos y el impacto social del caso justifican plenamente mantener la medida.

El letrado también se opuso a la devolución del automóvil, argumentando que aún se realizan experticias y levantamientos de evidencias vinculadas a la investigación, por lo que el vehículo sigue siendo pieza clave del proceso.

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El padre exige la pena máxima

Iván Santos, padre de Perla Jokasta, reiteró su exigencia de justicia y reclamó que se imponga la pena máxima contra el imputado. "Es un peligro para la sociedad", afirmó, en referencia al militar acusado.

La madre denuncia agresiones a su familia

La madre de la joven, Liné Pacheco Acevedo, elevó una denuncia grave: ella y varios miembros de su familia habrían sido agredidos físicamente por personas que, según afirma, están vinculadas al entorno del caso.

Pacheco Acevedo señaló que un hombre identificado como "El Gringo", junto a su esposa y otras personas, los atacaron de forma directa y premeditada, provocando lesiones a varios familiares, incluido su esposo. La madre cuestionó además el manejo del proceso por parte de las autoridades y exigió que la ley se aplique con imparcialidad. "No fue una pelea mutua, sino una agresión planificada contra mi familia", sostuvo.

El proceso avanza dentro de los plazos

El abogado Orlando Vegazo explicó que el expediente se encuentra dentro de los plazos procesales establecidos. Indicó que el Ministerio Público deberá presentar su acto conclusivo para que, posteriormente, sea fijada la fecha de la audiencia preliminar del caso.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más