La sargento de la Policía Nacional, Mayrení Pacheco Saldívar, conquistó la medalla de oro en la competencia de tiro con pistola, categoría femenina, durante los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La destacada actuación de la agente fue reconocida por el director general de la institución, Andrés Modesto Cruz Cruz, quien valoró su desempeño y dedicación dentro de las filas policiales.

El director de Deportes de la Policía Nacional, Jacobo Mateo Moquete, resaltó que el triunfo de la sargento Pacheco Saldívar refleja el alto nivel de preparación y disciplina de la mujer policía dominicana. La atleta pertenece a las unidades élite SWAT y Lince, adscritas a Operaciones Especiales.

Además de su desempeño deportivo, la campeona posee formación especializada en antiterrorismo y contrainsurgencia. En febrero de este año integró la delegación policial dominicana que participó en las Olimpiadas Mundiales de Unidades SWAT y Fuerzas Especiales Policiales celebradas en Dubái, evento que reunió representantes de más de 40 países.

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La competencia de tiro con pistola femenina se desarrolló el pasado sábado en la Academia Policial de Hatillo, en San Cristóbal.

Las medallas de plata y bronce fueron obtenidas por las cadetes de tercer año Florenzán Neder y Mateo Soto, respectivamente, ambas representantes de la Fuerza Aérea de República Dominicana.

En la modalidad por equipos, la Fuerza Aérea se alzó con la medalla de oro, mientras que la Policía Nacional obtuvo la plata y el Ejército de República Dominicana se quedó con el bronce.

La premiación estuvo encabezada por el viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos, Carlos Febrillet Rodríguez, junto al coronel José Ivanigor Díaz, miembro de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

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