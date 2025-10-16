Tres provincias en alerta amarilla y 15 en verde; advierten riesgo de inundaciones por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó tres provincias en alerta amarilla y mantiene 15 en verde, debido a que el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), establece que, durante el día de hoy, las condiciones del tiempo continuarán siendo favorables para la ocurrencia de precipitaciones por los campos nubosos asociados a la vaguada frontal, los cuales seguirán generando nublados desde las horas matutinas.

En alerta amarilla se encuentran La Vega, Monseñor Nouel y Samaná.

Mientras que, en alerta verde están Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Espaillat, Valverde, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, Santiago, María Trinidad Sánchez, Monte Cristi, Duarte, La Altagracia, Dajabón, El Seibo y Hato Mayor.

En ese orden, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Además, seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil y mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

Asimismo, el meteorólogo Jean Suriel coincidió con los avisos emitidos por el COE, indicando que el riesgo de inundaciones severas aumentará en las próximas horas en gran parte de República Dominicana por los efectos directos de una vaguada fortalecida, la cercanía del primer frente frío y los remanentes de la onda tropical 46.

A través de su cuenta en la red social de X (Twitter), Suriel manifestó que los aguaceros se tornarán más significativos después del mediodía.

Asimismo, advirtió que estas precipitaciones incrementarán las crecidas de ríos y cañadas, por lo que el riesgo de desbordamientos será mayor al final de la tarde y durante la noche: descargas eléctricas y ráfagas de viento podrían desarrollarse en nuestro país.

En ese orden, recomendó evitar situaciones de peligro, identificando las calles y avenidas que usualmente se inundan con las lluvias y no cruzar ríos con gran caudal.

De igual forma, exhortó a la población permanecer en sus hogares la tarde de hoy y el día de mañana, en caso de no ser necesario movilizarse por las principales vías del país.

Para mañana viernes, Suriel explicó que podrían ocurrir algunas lluvias moderadas antes del mediodía, pero será durante la tarde y noche que se produzcan los aguaceros torrenciales, manteniendo el potencial de inundaciones repentinas y desbordamientos de ríos.

En cuanto al clima el fin de semana, dijo que se alejará el sistema frontal, pero quedará la vaguada con más períodos lluviosos en las tardes y noches: suelos saturados de agua aumentarán las posibilidades de deslizamientos de tierra.

