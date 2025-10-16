La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que el servicio de la línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, que opera desde Gualey hasta la avenida Charles de Gaulle, se encuentra temporalmente suspendido debido a una avería mecánica detectada a las 6:05 de la mañana de este jueves 16 de octubre.

Mediante un comunicado, la Opret explicó que desde el momento en que se identificó la incidencia, el equipo técnico especializado trabaja de forma ininterrumpida para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.

Además, pidió disculpas por los inconvenientes que esta situación pueda generar y exhortó a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales, donde estarán comunicando cualquier novedad relacionada con el restablecimiento del servicio.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más