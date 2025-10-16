La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que ya fue restablecido el servicio de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, que opera desde Gualey hasta la avenida Charles de Gaulle.
A través de su cuenta en la red social de Instagram, la Opret indicó que referida estación ya se encuentra operando de forma habitual.
El servicio de la estación T1-T4 fue suspendido temporalmente debido a una avería mecánica detectada a las 6:05 de la mañana de este jueves 16 de octubre.
