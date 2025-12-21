La Policía Nacional informó que la entrega de los nuevos uniformes institucionales se realiza de manera organizada, planificada y progresiva, conforme al proceso de escalamiento del Modelo de Servicio y Patrullaje Policial, como parte de la modernización y transformación de la imagen institucional, orientada a fortalecer la calidad del servicio y la confianza ciudadana.

La institución del orden hace referencia a una noticia publicada esta semana por este medio digital el pasado jueves, indicando que diversos oficiales han reportado presuntas irregularidades en el proceso de distribución del nuevo uniforme institucional. Según las declaraciones recogidas, únicamente un grupo reducido de altos mandos ha recibido la vestimenta sin inconvenientes, mientras que la mayoría de los oficiales se ve obligada a adquirirla en establecimientos comerciales a precios elevados, con el fin de evitar posibles sanciones.

En un comunicado de prensa, la institución policial señaló que, en cumplimiento de su misión de proteger y servir a la ciudadanía y contando con el respaldo del Gobierno Central, continúa promoviendo iniciativas orientadas a brindar un servicio policial más eficiente, confiable y próximo, fortaleciendo la identidad, la presencia y la imagen de sus integrantes en las comunidades.

La implementación de los nuevos uniformes forma parte del proyecto “Nueva Identidad e Imagen Institucional”, el cual constituye un eje fundamental para garantizar la uniformidad, estandarización y adecuada presentación de los agentes policiales en la prestación de sus servicios preventivos y operativos a nivel nacional, añade.

En ese sentido, la Policía Nacional precisó que la distribución de los uniformes se realiza sin ningún tipo de privilegios, y aclaró que tanto el diseño como la tipografía de los uniformes son de carácter exclusivo, por lo que no pueden ser adquiridos ni replicados en tiendas comerciales, ya que forman parte del uso reglamentario interno de la institución.

Entrega escalonada

La institución explicó que la entrega de los nuevos uniformes no se realiza de manera simultánea a todo el personal, debido a la magnitud del cuerpo policial a nivel nacional.

Este proceso responde a un plan de trabajo previamente establecido que prioriza direcciones regionales, departamentos y dependencias administrativas, atendiendo a criterios de necesidad del servicio, logística y operatividad, así como áreas estratégicas de fiscalización y control, a fin de garantizar el uso correcto y la estandarización conforme al diseño oficial.

Actualmente, el proceso se encuentra en una segunda fase de escalonamiento, iniciando con áreas estratégicas y avanzando de manera continua hasta alcanzar la cobertura total de los hombres y mujeres que integran la Policía Nacional, asegurando que cada miembro cuente con una representación digna como autoridad legal en un Estado democrático y de derecho.

Tipos de uniformes

Asimismo, informó que la entrega contempla diversos tipos de uniformes institucionales, entre ellos: Uniforme administrativo, destinado al personal que desempeña funciones de oficina, gestión y apoyo institucional.

Uniforme de servicio y patrullaje policial, dirigido al personal operativo que realiza labores de prevención, vigilancia y seguridad ciudadana en las calles, conforme a criterios de focalización y priorización.

La Policía Nacional reiteró de manera enfática que ningún miembro está siendo excluido del proceso y que todos recibirán su vestimenta reglamentaria conforme avance el plan de distribución, garantizando equidad, transparencia y orden en la asignación.

Finalmente, la institución reconoció la positiva aceptación que han tenido los nuevos uniformes tanto por parte de la ciudadanía como de los propios agentes policiales, destacando que esta transformación no representa un cambio meramente cosmético, sino un proceso paulatino alineado a las necesidades del país y a los estándares internacionales de un cuerpo policial moderno, ético y profesional, reafirmando que la renovación de los valores institucionales es hoy una realidad.