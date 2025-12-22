Anfiteatro de Ciudad Juan Bosch será inaugurado en febrero con concierto gratuito

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció que el Anfiteatro La Gaviota será inaugurado en febrero de 2026 con un concierto gratuito para el disfrute de la comunidad, como parte de las nuevas infraestructuras que fortalecen la oferta cultural, deportiva y recreativa de Ciudad Juan Bosch.

El anuncio fue realizado durante una reunión de trabajo y un recorrido de supervisión encabezados por el ministro en esta comunidad, donde conoció los avances del proyecto habitacional y de las principales obras en ejecución.

El Anfiteatro La Gaviota estará listo en la primera semana de enero, junto al Complejo Polideportivo y el Parque Constitución. En febrero se realizará la inauguración formal de estas infraestructuras, destacándose el anfiteatro, con capacidad para más de 5,000 personas, como un nuevo espacio para actividades culturales y comunitarias.

Durante el encuentro, el viceministro de Proyectos de Inversión, Camel Curi, presentó una panorámica del impacto social y urbano del desarrollo de Ciudad Juan Bosch bajo la gestión del Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo en la República Dominicana (VBC-RD), destacando su consolidación como una ciudad planificada, con servicios integrados y crecimiento sostenido.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Se informó que el proyecto alcanza actualmente 109 lotes desarrollados y 4,380 nuevas viviendas, para un total de más de 15 mil viviendas, con un nivel de desarrollo promedio del 85 %, y que la totalidad de los lotes residenciales ya se encuentra vendida, quedando disponibles únicamente lotes de uso comercial.

Asimismo, se ofreció una actualización sobre otros proyectos estratégicos: el segundo tanque de agua estará concluido en abril; la segunda planta de tratamiento de agua, en junio; y la funeraria comunitaria entre los meses de mayo y julio.

Durante la reunión también se abordaron iniciativas pendientes de inicio, como el Patio Bosch y la Zona Franca, así como el levantamiento de terrenos contiguos a Ciudad Juan Bosch. En ese sentido, el ministro Paliza acordó coordinar una reunión interinstitucional para evaluar su integración al desarrollo urbano del proyecto.

Las autoridades destacaron, además, la solidez financiera del fideicomiso, que permitirá continuar impulsando nuevas iniciativas, incluyendo el inicio del proyecto Ciudad Antonio Guzmán, en Santiago, el cual será desarrollado con recursos propios.

La jornada concluyó con un recorrido de supervisión que incluyó el Anfiteatro La Gaviota, el Parque Constitución y el Complejo Deportivo, donde el ministro pudo constatar de primera mano el estado de avance de estas obras.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más