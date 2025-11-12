El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache, consideró que los sistemas de transporte como el metro y el teleférico deberían contar con plantas generadoras de emergencia para evitar la suspensión total del servicio ante apagones como el ocurrido el pasado martes.

Brache explicó que en otros países los centros neurálgicos, como hospitales o medios de transporte eléctrico, disponen de sus propias fuentes de energía alternativa para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

“Yo creo que los centros neurálgicos, no solamente de este país, deberían tener generadores de emergencia. En otros países, cuando han pasado apagones generales, se ven afectados los sistemas eléctricos como tranvías o metros”, señaló.

Al referirse al apagón nacional registrado el martes, Brache manifestó que “ningún sistema energético en el mundo es perfecto” y valoró la “rápida” recuperación del servicio eléctrico, indicando en que en apenas seis horas se restableció más del 50 % de la energía.

“Primero hay que reconocer que ningún sistema energético en el mundo es perfecto. En abril pasado, por ejemplo, la península Ibérica sufrió un apagón que tardó más de 48 horas en restablecerse. En nuestro caso (República Dominicana), en apenas seis horas ya se había recuperado más del 50 % de la energía”, argumentó.

Sobre las pérdidas en el sector industrial a causa del apagón, Brache indicó que todavía no se han cuantificado y que no puede adelantarse a mencionar si hubo pérdidas o no.

“Todavía no hemos cuantificado ni tenemos los reportes porque apenas han pasado menos de menos de 24 horas, el apagón empezó a eso de las 12:30 del mediodía y fue recuperándose a partir de las 4:00 o 6:00 de la tarde de ayer, o sea, que todavía no tenemos las pérdidas reportadas por ninguna de las industrias”, expresó.

Además, subrayó la necesidad de investigar las causas de la falla, que se habría originado en la subestación San Pedro 1 y tomar las medidas necesarias para minimizar la posibilidad de que situaciones similares se repitan.