El servicio de energía eléctrica está registrando actualmente un apagón general (blackout) producto de una avería originada en el sistema de transmisión, informó la Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED).

La entidad asegura que se ha desplegado un amplio equipo técnico para trabajar en la corrección del incidente, con miras a restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

En ese orden, Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, informó a Acento que se trata de una situación que afecta a las generadoras y que el restablecimiento de la energía podría tardar un promedio de dos horas.

"Esto es ajeno a las empresas de distribución; es general. En dos o tres horas estará en servicio. La empresa de transmisión esta trabajando en eso". Celso Marranzini.

ETED estableció que las salidas de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya de esa demarcación, originó el disparo en cascada de EDAC, AES Andrés y a las demás plantas de transmisión y generación de electricidad.

Las autoridades se encuentran investigando las causas de la avería.

