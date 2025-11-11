Un fallo en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) provocó este martes la suspensión temporal del servicio en las Líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo y en la Línea 1 del Teleférico, informó la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret).

El incidente ocurrió a la 1:25 de la tarde, cuando las subestaciones Paraíso e Isabela, que alimentan ambos sistemas, quedaron fuera de operación.

La Opret activó de inmediato su Protocolo de Emergencia, mediante el cual los usuarios del Teleférico y del Metro fueron evacuados sin incidentes, siguiendo los procedimientos de seguridad establecidos.

Asimismo, la institución confirmó que los ascensores quedaron fuera de funcionamiento a causa del corte eléctrico, aunque ningún pasajero permaneció atrapado.

El personal operativo trabaja en las labores de asistencia y supervisión en las estaciones afectadas, garantizando la seguridad de los usuarios durante el proceso.

La Opret mantiene coordinación directa con las autoridades eléctricas para restablecer el servicio en el menor tiempo posible y se comprometió a informar oportunamente sobre la reanudación de las operaciones.

