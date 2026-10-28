Tensión en procesos judiciales por muerte de chofer de camión de basura en Santiago

Mucha tensión y reclamos de justicia matizaron este martes los procesos contra los imputados por la muerte del conductor del camión de recogida de basura, Delvy Carlos Abreu Quezada, fallecido el 17 de abril tras ser atacado por una turba de hombres motorizados que reclamaba por el choque de una motocicleta.

La agenda judicial inició con la imposición de tres meses de prisión preventiva a Jhovanny de Jesús Metz Cruz (Macho), considerado por el Ministerio Público como el principal sospechoso de la muerte de Delvy Carlos Abreu Quezada.

Macho fue apresado la semana pasada, luego de ser traído a la República Dominicana desde Jamaica, donde se había refugiado después del hecho.

“Solo exijo justicia, que las autoridades hagan su trabajo”, exclamó Sarah Seline Abreu Quezada, hermana de la víctima.

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Tras la audiencia, la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, valoró la prisión preventiva como muy acertada y acorde con la petición del Ministerio Público, así como con los hechos.

Otro proceso contra Macho

Además del proceso por la muerte de Abreu Quezada, De Jesús Metz enfrenta un proceso por intento de homicidio contra un sargento de la Policía Nacional, de la unidad SWAT, identificado como Christopher Almanzar García.

Por este caso de 2023, un juez varió este lunes 26 de octubre la medida de presentación periódica y fianza a prisión preventiva, tras el imputado ser declarado en rebeldía.

Audiencia preliminar

En otro proceso relacionado con la muerte de Delvy Carlos Abreu Quezada, el juez Job García Hurtado reenvió para el 17 de noviembre de 2026 la audiencia preliminar contra otros siete imputados, en prisión desde abril de este año.

Los implicados en la audiencia preliminar son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

La audiencia de este martes fue aplazada para dar tiempo a que el tribunal conozca varios recursos presentados por la defensa técnica, relacionados con la presentación de pruebas.

Periodistas fuera

En la audiencia preliminar de los siete imputados, el abogado de la defensa, Russell Aracena, solicitó al juez sacar a varios periodistas de la sala.

Aracena argumentó que los periodistas a los que se refirió favorecen a la parte acusadora en sus trabajos.

El juez García Hurtado se reservó el fallo sobre la petición del abogado Aracena de sacar a los periodistas del salón de audiencias.

Durante los procesos judiciales del caso Delvy Carlos Abreu Quezada, este martes hubo momentos de tensión en los pasillos y en la sala de audiencias, debido a la presencia de familiares de la víctima y de los imputados.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más