Taveras formaliza acción para la rápida recuperación de recursos públicos robado en SENASA

El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, formalizó en una comunicación dirigida al Ministerio Público que se utilice la vía de la Ley de Extinción de Dominio para la rápida recuperación del patrimonio público robado en el caso de corrupción que afecta al Seguro Nacional de Salud (SENASA).

El 14 de diciembre pasado dijo que esa era la vía para recuperar el dinero robado y evitar que algunos culpables negocien devolución de dinero a cambio de impunidad.

En la comunicación de hoy, Taveras expresa su respeto a la independencia constitucional del Ministerio Público, al tiempo que señala que los hechos conocidos hasta el momento resultan profundamente indignantes, al tratarse de recursos destinados a la salud de millones de dominicanos, sustraídos mediante mecanismos fraudulentos que afectan directamente a los sectores más vulnerables del país.

El legislador sostuvo que la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio puede y debe realizarse de manera inmediata y paralela al proceso penal en curso, sin interferir en este, como una herramienta ágil, autónoma y eficaz para identificar, perseguir y recuperar bienes y recursos obtenidos ilícitamente.

Taveras afirmó que en el caso de SENASA se observan elementos que encajan plenamente dentro de los supuestos establecidos por la ley, como fraude contra el Estado, desfalco, posibles esquemas de testaferros, incremento patrimonial injustificado y operaciones financieras irregulares.

Finalmente, el senador señaló que la ciudadanía no solo espera sanciones penales y cárcel para todos los responsables, sino también la recuperación efectiva de cada peso robado a la salud pública, recursos que, enfatizó, deben retornar al sistema de salud para garantizar medicamentos, tratamientos y servicios esenciales para la población.

