"Escuché por la radio que había una persona armada dentro de un vehículo y posteriormente se produjo la intervención de varios miembros de seguridad". Así relató este lunes Leonardo Reyes Pérez, supervisor de seguridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), parte de los acontecimientos que precedieron al enfrentamiento en el que murió su compañero Lyedgens Tameydshi Encarnación Peña.

Durante su declaración como testigo del Ministerio Público en el juicio de fondo contra Alexander Jiménez Galván, Reyes Pérez explicó que recibió una llamada de un compañero que le informó sobre un inconveniente frente a la Facultad de Humanidades, en el área conocida como Cima.

El supervisor, quien tiene 30 años trabajando en la UASD y 16 en ese cargo, indicó que se trasladó al lugar en una motocicleta y colocó una silla delante del brazo de acceso para impedir que el vehículo saliera.

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Según su testimonio, el conductor lo habría empujado con el automóvil, provocando que cayera en la acera, además de intimidarlo.

Explicó que posteriormente escuchó por radio que una persona se encontraba en la denominada "Zona Cero", un espacio peatonal de la universidad, realizando algo indebido. Aclaró que no presenció directamente ese momento.

Al ser interrogado sobre el traslado de Alexander Jiménez a la oficina de seguridad, Reyes Pérez explicó que el objetivo era tomarle sus datos y entregarlo al supervisor general, Omar Reyes Angomás, para que le retuvieran sus documentos y regresara al día siguiente a buscarlos.

Durante el interrogatorio también manifestó que escuchó una expresión relacionada con una amenaza de muerte y que, según le comunicó su compañero Miguel Chacón, Jiménez Galván lo habría amenazado mientras se encontraba dentro de su vehículo.

Posteriormente, según explicó, se emitió una alerta por radio sobre la presencia de una persona armada dentro de un vehículo, tras lo cual varios miembros del personal de seguridad intervinieron para detenerla.

El testigo identificó a Juan Manuel Méndez entre quienes participaron en la intervención y mencionó a otro compañero, a quien identificó como Llier, de quien dijo que falleció a causa de heridas de bala de escopeta.

El proceso judicial

El Ministerio Público acusa al estudiante de Derecho Alexander Jiménez Galván de homicidio, tentativa de homicidio, premeditación y acechanza, por el hecho en el que murió el seguridad de la UASD Lyedgens Tameydshi Encarnación Peña y otros dos miembros del personal de seguridad resultaron heridos.

De acuerdo con la investigación del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona del Distrito Nacional, el imputado llegó en un vehículo Mazda gris hasta las proximidades de la oficina donde se encontraba trabajando Miguel Chacón, también integrante del personal de seguridad.

Luego de un primer altercado, Jiménez Galván se retiró del lugar y posteriormente fue interceptado en las inmediaciones del economato universitario por varios miembros de seguridad.

Según la acusación, durante el enfrentamiento el imputado habría proferido una amenaza de muerte y realizado varios disparos. Uno de los proyectiles alcanzó a Méndez en el antebrazo izquierdo, mientras que Encarnación Peña sufrió múltiples heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más