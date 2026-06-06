Suben a 24 las provincias en alerta por vaguada y onda tropical

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió y mantuvo este sábado los niveles de alerta en 24 provincias y el Distrito Nacional, ante las condiciones atmosféricas generadas por la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y una onda tropical que transita al sur del país.
De acuerdo con el boletín emitido a las 5:30 de la tarde de este 6 de junio de 2026, el organismo advirtió que el país seguirá bajo un ambiente bastante húmedo e inestable, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. La medida se fundamenta en los reportes meteorológicos e hidrológicos del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).
Provincias bajo alerta amarilla
Las siguientes 12 provincias y el Distrito Nacional se encuentran bajo alerta amarilla, que se activa cuando la tendencia ascendente del evento implica situaciones inminentes de riesgo y emergencias severas:
- Santo Domingo
- Barahona
- María Trinidad Sánchez
- La Vega
- Santiago
- San Cristóbal
- Santiago Rodríguez
- Azua
- Peravia
- San José de Ocoa
- Sánchez Ramírez
- Valverde
- Distrito Nacional
Provincias bajo alerta verde
Las siguientes 12 provincias se encuentran bajo alerta verde, declarada cuando las expectativas del fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento peligroso para la población:
- Pedernales
- La Romana
- Hato Mayor
- Dajabón
- San Pedro de Macorís
- Monseñor Nouel
- Puerto Plata
- El Seibo
- Montecristi
- Duarte
- Samaná
Principales riesgos
El COE alertó sobre posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas en todas las provincias bajo alerta. La medida se enmarca en lo establecido en el artículo 2, capítulo 1, de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos.
Recomendaciones a la población
El organismo emitió las siguientes orientaciones para los residentes en zonas de riesgo:
- Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el COE a través del 809-472-0909, el 9-1-1 o el *462 de la OGTIC.
- Seguir los lineamientos de los organismos de protección civil.
- Los residentes próximos a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar precauciones ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.
- Abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua.
- No hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
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