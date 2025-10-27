El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva contra Asly Mariel Victoriano Sánchez, conocida como Masha y Jhakomo Hernández de la Rosa, quienes fueron arrestados por posesión de dos libras de marihuana en el vehículo en que se desplazaban por el sector Villa Francisca.

La medida fue presentada por el fiscal Manuel Aquino, adscrito al Departamento Investigativo de Drogas y Sustancias Controladas del Distrito Nacional.

Victoriano Sánchez y Hernández de la Rosa fueron arrestados el 24 de octubre por un segundo teniente y un sargento de la Policía Nacional que realizaban labores de patrullaje en la calle Licey esquina París.

Los agentes observaron un accidente de tránsito y acudieron a brindar asistencia e inspeccionaron la Honda CRV ocupada por las dos personas que traficaban la marihuana en el baúl del vehículo, envuelta en fundas plásticas transparentes con negro selladas. Ambos fueron inmediatamente detenidos tras ser informados de sus derechos.

Las sustancias fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que confirmó que se trataba de Cannabis sativa (marihuana), con un peso total de dos libras.

El Ministerio Público calificó los hechos como violación a los artículos 6, letra A; 28 y 75, numeral II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, en la categoría de tráfico de drogas, y solicitó prisión preventiva por considerar que existen suficientes elementos de prueba que vinculan a los imputados con la actividad ilícita.

