El Senado de la República otorgó un reconocimiento póstumo al cineasta, documentalista, guionista, investigador y productor audiovisual René Antonio Fortunato Gassó, en honor a su trascendental contribución al fortalecimiento de la identidad nacional y a la difusión de la historia política dominicana.

René Fortunato dejó un legado invaluable en el cine dominicano, y su muerte provocó una ola de homenajes que destacaron su rol como cronista visual de la historia política del país. Las instituciones gubernamentales, académicas y culturales consolidaron su memoria a través de eventos, premios y archivos digitales, asegurando que su obra siga inspirando a futuras generaciones.

La viuda, Matty Vásquez, quien los ha recibido, dice que son diez, uno en promedio por mes: del Senado, el Paseo de la Fama del Cine de Downtown, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Radio Televisión Dominicana, la Fundación Espacios Culturales, la Dirección General de Cine, la Fundación Global Economía y Desarrollo en el marco del XII Festival de Cine Global, entre otros.

La distinción fue conferida mediante una resolución aprobada a unanimidad por el Pleno Senatorial, iniciativa presentada por el vicepresidente del Senado, Pedro Catrain, representante de la provincia Samaná, en la que se resalta la vida y obra de René Fortunato, quien dedicó su carrera a la reconstrucción de la memoria histórica del país, posicionándose como una de las figuras más influyentes del documental histórico-político en la República Dominicana.

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El reconocimiento fue recibido por Matty Vásquez, esposa del homenajeado, quien estuvo acompañada de sus hijos Diego y René Alejandro Fortunato Vásquez.

Vásquez expresó: «Agradecemos al Senado de la República por este justo reconocimiento que enaltece no solo la carrera de un creador, sino también el valor del cine como herramienta educativa, de reflexión y de construcción de identidad nacional.

La filmografía de René es testimonio vivo de nuestra historia. Matty Vásquez

Fallecido el pasado 18 de julio del 2025, Fortunato dejó una filmografía documental que rescata la historia y una trayectoria en cinematografía de América Latina. Es el décimo homenaje póstumo en diez meses.

También estuvieron presentes la periodista Alicia Ortega; el abogado Eric Raful; el escritor y Premio Nacional de Literatura, Mateo Morrison; José Rafael Sosa, de Acento, y Marianna Vargas, directora de DGCINE, entre otros.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó el compromiso del homenajeado con la verdad histórica, su defensa de la libertad de expresión y su firme aporte al desarrollo de la industria cinematográfica nacional. “Deben sentir la gran satisfacción de que René Fortunato es un hombre sin el cual no se puede escribir la historia de la República Dominicana. Al igual que otros grandes protagonistas de nuestro país, su trabajo ha permitido que hoy podamos conocer la historia desde una perspectiva política, social y económica”.

El ritmo promedio de homenajes póstumos a René Fortunato desde su fallecimiento, es de uno por mes.

El vicepresidente del Senado, Pedro Catrain, proponente de la iniciativa, valoró la trascendencia de la obra del cineasta y su contribución a la consolidación de la memoria histórica nacional.

“Hay hombres que construyen obras físicas y otros que levantan edificios; René Fortunato, por el contrario, nos construyó algo mucho más difícil: nos devolvió la memoria del siglo XX dominicano. Gracias por enseñarnos que la patria no solo se defiende con fusiles, sino también con la verdad. Hoy esa verdad ya no está enterrada. Que nunca se apague tu cámara; porque mientras ella filme, la República Dominicana tendrá memoria”, resaltó Catrain.

El documento resalta, además, su visión innovadora al fundar su productora VEDA Films, y desarrollar proyectos de distribución audiovisual que ampliaron el alcance del cine documental en el país, impulsando un mercado hasta entonces poco explorado.

Su obra “La Trinchera del Honor” marcó un precedente en la defensa de la libertad de expresión, al enfrentar intentos de censura y abrir camino a producciones críticas en el ámbito cinematográfico dominicano.

Al homenaje asistieron los senadores Héctor Acosta, Dagoberto Rodríguez Adames, Gustavo Lara Salazar, Edward Alexis Espíritusanto, Pedro Tineo, María Mercedes Ortiz, Daniel Rivera, Aneudy Ortiz, Antonio Marte, Odalis Rodríguez, Carlos Gómez y Franklin Romero.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más