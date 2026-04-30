Ante el reto de regular la gestión integral de riesgo en el sistema aduanero de la República Dominicana, y con el propósito de facilitar el equilibrio entre control, cumplimiento, recaudación y facilitación del comercio, la Dirección General de Aduanas (DGA) presidió la primera sesión de trabajo del Comité Nacional de Gestión de Riesgo en Materia de Comercio de Bienes.

El presidente del comité, Nelson Arroyo, aseguró que esta reunión responde a un mandato de la Ley 168-21 de Aduanas y su reglamento de aplicación, establecido mediante el Decreto 755-22, en atención a la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional en la gestión de riesgo aplicada al comercio de bienes.

“Estamos proyectando el modelo de país que queremos construir. Una República Dominicana más competitiva, más confiable e integrada al comercio global. Esto no será fruto del azar, sino de decisiones estratégicas, instituciones sólidas y una visión compartida entre todas las instituciones del Estado que concurren en el control aduanero”, destacó el titular de la DGA.

Gestión integral de riesgo

La Gestión Integral de Riesgo (GIR) será coordinada por Aduanas y establece un modelo de control que permite identificar, evaluar y mitigar riesgos en todas las etapas del despacho (antes, durante y después), integrando a múltiples instituciones del Estado con presencia en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres, bajo lineamientos comunes.

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“Desde la DGA reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo un facilitador del desarrollo, un garante de la legalidad y un socio estratégico del comercio, convencidos de que una aduana moderna, eficiente y transparente no solo mueve mercancías: mueve oportunidades, fortalece la confianza y abre el camino hacia un crecimiento sostenible para todos”, ponderó Arroyo.

A través del comité y sus mesas técnicas, se promueve una gestión articulada orientada a prevenir ilícitos, mejorar la transparencia, fortalecer la seguridad en la cadena logística, incrementar el cumplimiento de los operadores aduaneros, reducir la discrecionalidad, optimizar recursos y facilitar el comercio mediante el uso de tecnología, perfiles de riesgo y análisis de información compartida.

Alineación con estándares internacionales

Este primer encuentro destaca el compromiso del país con las mejores prácticas internacionales, alineándose con las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que sostiene que el control aduanero debe basarse en un sistema de gestión de riesgos para garantizar decisiones objetivas, transparentes y consistentes, reduciendo la posibilidad de errores, arbitrariedad o corrupción.

Participación institucional

La reunión estuvo encabezada por el director de la DGA, Nelson Arroyo, junto a representantes de más de 11 entidades del Estado, entre ellos el ministro de Defensa (MIDE), teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón; el ministro de Vivienda (MIVED), Víctor Bisonó; el ministro de Agricultura (MA), Francisco Oliviero Espaillat; el director general de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia; el director general de Migración (DGM), vicealmirante ARD Luis Rafael Lee Ballaster; y el titular del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), Néstor Julio Matos Ureña.

Asimismo, participaron los subdirectores de la DGA Gabino Polanco, Anulfo Pascual, Rosa Fernández, Raquel Soriano, Francis Almonte y Frederick López, así como la gerente de Fiscalización, Nabila Varela, y el asesor Eduardo Rodríguez, entre otros.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más