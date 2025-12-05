El Senado de la República aprobó en única lectura las modificaciones realizadas al Proyecto de Ley Orgánica del Código Procesal Penal, remitido por la Cámara de Diputados.

La normativa legislativa fue sometida por los senadores, Cristóbal Venerado Castillo, Félix Bautista, Antonio Taveras Guzmán y Omar Fernández.

Entre los avances principales de esta pieza se destaca el de garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad personal.

Durante el conocimiento de la pieza, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó la disposición del órgano legislativo que preside de continuar aportando desde el Senado, proporcionando a la sociedad leyes que promuevan la garantía de los derechos fundamentales y de las normas establecidas en la Constitución de la República.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En su ponencia, de pie y desde su curul, De los Santos, llamó a la sociedad dominicana a realizar criticas objetivas al momento de emitir juicios en torno al proyecto.

De igual modo, el presidente del Senado reconoció la labor realizada por la comisión que tuvo a su cargo el estudio y análisis de los artículos a modificar, la cual estaba presidida por el senador Antonio Manuel Taveras Guzmán y compuesta por los senadores, Rafael Barón Duluc, Omar Fernández Domínguez, Santiago José Zorrilla, Franklin Romero Morillo, Alexis Victoria Yeb, Pedro Catrain Bonilla, Félix Ramón Bautista Rosario y Aracelis Villanueva Figueroa.

Para la aprobación de este proyecto, la Comisión Especial agotó una jornada de 14 reuniones, mientras que la subcomisión se reunió unas 18 veces y los técnicos agotaron cuatro jornadas, para un total de 118 horas de trabajo.

Sobre las modificaciones

Las modificaciones al Código Procesal Penal constan de 60 artículos, muchos de los cuales son relativos a los plazos para ejercer derechos, acciones y recursos para arribar a una decisión en el proceso penal, conforme a la Ley Núm.74-25, del 03 de agosto de 2025, que instituye el Código Penal de la República Dominicana.

También, se ampliaron los presupuestos para determinar el arraigo de la persona acusada y su posible medida de coerción; garantizan el derecho de defensa y el control judicial; define el ámbito de las funciones del juez de la ejecución de la pena y precisión del concepto de juez natural; y establece el fortalecimiento de la protección del derecho fundamental a la libertad, el derecho a la debida información y las normas que conforman el debido proceso.

El nuevo Código Procesal Penal establece medidas que toman como base el principio de mínima intervención penal; y establece la legalidad de las normas procesales, las cuales son de acción inmediata, salvo cuando desfavorezcan al imputado, y la celeridad del proceso a través de acuerdos durante todas las etapas.

Además, toma en cuenta de forma amplia la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad personal. La nueva pieza, homogeniza nomenclaturas conforme al Código Penal.

Otras aprobaciones

Durante la sesión extraordinaria de este viernes, el Senado aprobó en única lectura la observación a la Ley que modifica la Ley 225-20, del 30 de septiembre de 2020, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, procedente del Poder Ejecutivo.

La pieza legislativa tiene el propósito de prevenir la generación de residuos, establecer el régimen jurídico de su gestión integral, fomentando reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización.

Además, regula y cubre la recolección, transporte, barrido, sitios de disposición final, estaciones de transferencia, centros de acopio y plantas de valorización y garantiza el derecho a un medio ambiente sano, proteger la salud y disminuir la generación de gases de efecto invernadero.

En lo adelante, esta normativa legislativa pasará a la Cámara de Diputados, para su posterior aprobación.

El presidente del Senado convocó a sus pares a sesión para el próximo martes a las 2:00 de la tarde.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más