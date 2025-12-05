La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que este sábado 6 de diciembre será intervenido el acueducto Barrera de Salinidad, lo que reducirá temporalmente el suministro de agua potable y la distribución de energía en más de 17 sectores de Santo Domingo Este.

La entidad indicó que la intervención corresponde a la segunda fase del Plan de Zona, con trabajos de modernización y ampliación en la infraestructura del sistema.

La CAASD explicó que sus brigadas sustituirán un transformador de alta capacidad en la estación eléctrica que alimenta el acueducto, con el objetivo de integrar nuevos equipos y aumentar la producción en hasta dos metros cúbicos de agua por segundo.

La institución detalló que el servicio será parcial en sectores como:

Ciudad Juan Bosch

La Toronja

El Rosal

Alma Rosa II

Mis Sueños I

San Isidro Oeste

La Esperanza

Piragua

Invi de San Luis

Ciudad del Almirante

Prados de San Luis

Villa Felicia

Fuerza Aérea

Cristo Salvador

Nueva Jerusalén

La Ureña

Marginal Las Américas

La corporación agregó que también resultarán afectados otros residenciales del municipio.

La CAASD señaló que los trabajos responden al incremento de la demanda de agua en zonas en expansión y buscan garantizar un sistema más estable en los próximos años.

La entidad afirmó que la modernización permitirá mejorar la presión, continuidad y estabilidad del servicio para residentes de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

La institución precisó que las labores se ejecutarán este sábado en horario programado para integrar la nueva infraestructura eléctrica y avanzar en la ampliación general del acueducto.

La CAASD exhortó a los usuarios a almacenar agua con anticipación y a mantener un uso racional del recurso durante el proceso de intervención.

