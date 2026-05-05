Cada día, el calendario litúrgico de la Iglesia Católica recuerda la vida y el testimonio de hombres y mujeres que dedicaron su existencia a la fe. Este martes 5 de mayo, la Iglesia honra a varios santos y beatos cuyas historias de entrega, martirio y caridad siguen siendo fuente de inspiración para millones de fieles en el mundo.

San Ángel de Sicilia

San Ángel Sicialia fue canonizado en 1671 por el Papa Clemente X. Es patrono de la Orden Carmelita y venerado especialmente en Sicilia, donde su figura representa la valentía de decir la verdad aunque cueste la vida.

San Ángel nació en Jerusalén en 1185, hijo de padres judíos convertidos al cristianismo. Desde joven ingresó a la Orden del Carmen en el Monte Carmelo, donde llevó una vida de intensa oración y penitencia. Ordenado sacerdote, recibió el encargo de predicar el Evangelio en Sicilia, misión que asumió con valentía y fervor.

Su predicación encendida contra el vicio y el pecado le granjeó enemigos poderosos. En Licata, un noble llamado Berengario, al que había reprendido públicamente por su vida escandalosa, lo mandó asesinar. San Ángel murió el 5 de mayo de 1225, perdonando a sus agresores con las últimas palabras en sus labios. Fue canonizado en 1671 por el Papa Clemente X. Es patrono de la Orden Carmelita y venerado especialmente en Sicilia, donde su figura representa la valentía de decir la verdad aunque cueste la vida.

"Señor, no les tengas en cuenta este pecado", fueron sus últimas palabras antes de morir.

San Hilario de Arlés

San Hilario de Arlés era conocido por su austeridad: trabajaba con sus propias manos, ayunaba con rigor y vendió los vasos sagrados de la catedral para rescatar cautivos y socorrer a los pobres.

Nacido en el norte de la Galia entre 401 y 403, Hilario provenía de una familia noble. Bajo la influencia de su pariente San Honorato, abandonó una prometedora carrera mundana para retirarse al monasterio de Lérins, en la costa mediterránea francesa, donde abrazó la vida monástica con total entrega.

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A la muerte de San Honorato, fue elegido arzobispo de Arlés casi a la fuerza, pues él mismo se resistía al cargo. Sin embargo, una vez aceptado, gobernó su diócesis con extraordinaria energía pastoral. Era conocido por su austeridad: trabajaba con sus propias manos, ayunaba con rigor y vendió los vasos sagrados de la catedral para rescatar cautivos y socorrer a los pobres.

Murió el 5 de mayo de 449, a los 48 años, agotado por sus penitencias y su incansable labor apostólica. La Iglesia lo venera como modelo de obispo pastor.

San Gotardo de Hildesheim

El famoso túnel de San Gotardo en los Alpes suizos lleva su nombre, pues una capilla dedicada a él se erigió en ese paso de montaña durante la Edad Media.

Nacido alrededor del año 960 en Reichersdorf, Baviera, Gotardo ingresó al monasterio benedictino de Niederaltaich, donde llegó a ser abad y se convirtió en uno de los grandes reformadores monásticos de su época. Su fama de santidad y sabiduría llegó al emperador Enrique II, quien lo encargó de reformar varios monasterios del Sacro Imperio Romano Germánico.

En 1022 fue nombrado obispo de Hildesheim, cargo que ejerció con humildad y rigor evangélico. Fundó hospitales, escuelas y promovió la vida litúrgica con especial devoción. Murió el 5 de mayo de 1038 y fue canonizado en 1131 por el Papa Inocencio II.

San Nunzio Sulprizio

El Papa Juan Pablo II lo beatificó en 1963 y el Papa Francisco lo canonizó el 14 de octubre de 2018, junto a Pablo VI.

Nunzio Sulprizio nació el 13 de abril de 1817 en Pescosansonesco, en los Abruzos (Italia), en el seno de una familia humilde y marcada por el sufrimiento. Huérfano de padre y madre desde muy pequeño, fue entregado a un tío herrero que lo sometió a trabajos extenuantes desde los nueve años, en condiciones que arruinaron su salud.

Enfermo de osteomielitis —una grave infección ósea—, pasó sus últimos años entre hospitales de Nápoles, soportando dolores intensos con una serenidad que asombraba a médicos y enfermeros. Lejos de amargarse, se convirtió en consuelo de otros enfermos y en ejemplo vivo de fe en medio del dolor.

Murió el 5 de mayo de 1836, a los 19 años. Es considerado patrono de los jóvenes trabajadores y de quienes sufren enfermedades crónicas.

Otros santos que se celebran este 5 de mayo

San Mauronto de Douai. Monje benedictino francés del siglo VIII

Monje benedictino francés del siglo VIII San Avertino de Tours. Diácono y ermitaño del siglo XIII

Diácono y ermitaño del siglo XIII San Genesio de Clermont. Obispo galo del siglo VII

Obispo galo del siglo VII San Juto de Canterbury. Arzobispo anglosajón del siglo VII

Arzobispo anglosajón del siglo VII Santa Crescenciana. Mártir romana de los primeros siglos del cristianismo

Mártir romana de los primeros siglos del cristianismo Beato Eduardo Jones. Sacerdote mártir inglés del siglo XVI

Sacerdote mártir inglés del siglo XVI Beato Bartolomé Gutiérrez. Agustino español martirizado en Japón (1632)

Reflexión del día

El santoral del 5 de mayo reúne figuras muy distintas entre sí —un mártir carmelita, un obispo austero, un reformador benedictino y un joven obrero enfermo— pero unidas por un mismo hilo: la fidelidad a la fe en circunstancias adversas. Sus vidas recuerdan que la santidad no tiene un único rostro ni una sola forma, sino que se expresa en cada vocación vivida con autenticidad y amor.

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