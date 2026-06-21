Santoral del 21 de junio: Santos, beatos y mártires que celebra la Iglesia católica hoy

El calendario litúrgico católico conmemora este 21 de junio a religiosos, mártires, obispos, abades, presbíteros y beatos que dieron testimonio de su fe en distintos momentos de la historia. Entre las figuras más destacadas de la jornada se encuentra San Luis Gonzaga, religioso jesuita del siglo XVI y patrono de la juventud cristiana. También se recuerda a San Raimundo de Barbastro, San José Isabel Flores Varela y San Juan Rigby, mártires y pastores vinculados a contextos de persecución religiosa. Estas son las principales celebraciones del día.

Santos y beatos principales del 21 de junio

San Luis Gonzaga

San Luis Gonzaga nació el 9 de marzo de 1568 en Castiglione delle Stiviere, en una familia noble italiana. Desde joven mostró una profunda inclinación hacia la oración, la penitencia y la vida espiritual, aunque su familia esperaba que siguiera una carrera vinculada al poder político y militar.

Renunció a sus derechos de primogenitura y a la herencia familiar para ingresar en la Compañía de Jesús, donde abrazó una vida de pobreza, obediencia, servicio y formación religiosa. En Roma, durante una epidemia, se dedicó al cuidado de enfermos y contagiados, gesto que marcaría profundamente su memoria dentro de la Iglesia.

Murió el 21 de junio de 1591, a los 23 años, tras haber contraído la enfermedad mientras asistía a los afectados. Fue beatificado en 1605 y canonizado en 1726 por el papa Benedicto XIII. Es venerado como patrono de la juventud cristiana, de los estudiantes y de quienes sirven a los enfermos.

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San Raimundo de Barbastro

San Raimundo de Barbastro fue obispo en la España del siglo XII. Fue canónigo regular y posteriormente designado obispo de Roda y Barbastro, en un tiempo marcado por tensiones políticas, conflictos militares y disputas territoriales.

La tradición lo recuerda como un pastor de carácter firme, dedicado a la paz y contrario al uso de las armas. Según el santoral, fue expulsado durante un tiempo de su sede episcopal por negarse a combatir militarmente contra los enemigos del cristianismo.

Su figura es venerada como ejemplo de pastor prudente, defensor de la fe y promotor de la reconciliación en medio de un contexto complejo.

San José Isabel Flores Varela

San José Isabel Flores Varela fue un sacerdote mexicano nacido en 1866. Desarrolló su ministerio pastoral en un período de fuertes tensiones religiosas en México, especialmente durante la persecución contra la Iglesia en las primeras décadas del siglo XX.

Fue detenido por su condición de sacerdote y por mantenerse fiel a su ministerio. Murió mártir el 21 de junio de 1927 en Zapotlanejo, Jalisco, durante la persecución religiosa en México.

Fue canonizado por el papa Juan Pablo II el 21 de mayo de 2000, junto a otros mártires mexicanos. La Iglesia lo recuerda como testigo de fidelidad sacerdotal, entrega pastoral y fortaleza ante la persecución.

San Juan Rigby

San Juan Rigby fue un laico católico inglés nacido hacia 1570. Vivió durante el reinado de Isabel I de Inglaterra, época marcada por la persecución contra los católicos que permanecían fieles a Roma.

Fue arrestado y condenado a muerte por haberse reconciliado con la Iglesia católica. Murió mártir el 21 de junio de 1600 en Londres, tras negarse a abandonar su fe.

Fue canonizado por el papa Pablo VI en 1970, como parte del grupo de mártires de Inglaterra y Gales. Su testimonio es recordado como ejemplo de fidelidad laical y perseverancia cristiana en tiempos de persecución.

Otros santos y beatos del 21 de junio

Santa Demetria de Roma. Mártir cristiana venerada por su testimonio de fe durante los primeros siglos del cristianismo. Su memoria aparece en distintos santorales asociados al 21 de junio.

San Engelmond, abad. Religioso venerado como abad y misionero. Es recordado por su vida monástica, su labor evangelizadora y su entrega a la formación espiritual de las comunidades cristianas.

San Leufredo de Évreux. Abad francés del siglo VIII, reconocido por su vida de oración, disciplina monástica y servicio a la comunidad. Su memoria está vinculada a la tradición religiosa de la región de Normandía.

San Meveno de Gaël. También conocido como San Méen, fue abad y fundador monástico de origen bretón. Vivió entre los siglos VI y VII y es recordado por su papel en la expansión de la vida monástica en Bretaña.

San Radulfo de Bourges. Obispo francés del siglo IX, reconocido por su labor pastoral, su defensa de la disciplina eclesiástica y su servicio a la Iglesia en tiempos de reorganización religiosa.

Beato Jacobo Morelle Dupas. Sacerdote francés y mártir de la Revolución Francesa. Fue encarcelado por su fidelidad a la Iglesia y murió en una nave prisión frente al puerto de Rochefort, en Francia, a finales del siglo XVIII.

Beato Tomás Corsini. Religioso venerado por su vida de penitencia, oración y humildad. Su memoria aparece en el santoral del 21 de junio, asociado a la tradición espiritual italiana.

San Demetrio de Tesalónica. Soldado y mártir cristiano venerado especialmente en Oriente. Es recordado por su firmeza en la fe y por su testimonio durante las persecuciones contra los cristianos en los primeros siglos de la Iglesia.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más