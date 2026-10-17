Santoral del 17 de octubre: santos, beatos y mártires que celebra la Iglesia católica hoy

El santoral del 17 de octubre recuerda a obispos, religiosos, educadores y mártires que destacaron por su labor religiosa y su defensa de sus convicciones. Entre las figuras principales del día se encuentra san Ignacio de Antioquía, uno de los primeros escritores cristianos, que murió como mártir a comienzos del siglo II. También se conmemora a varios beatos que fueron ejecutados durante la Revolución francesa y las persecuciones religiosas de distintas épocas.

Santos principales

San Ignacio de Antioquía

San Ignacio de Antioquía fue obispo de esta ciudad de Siria durante las primeras décadas del siglo II y una de las figuras más importantes del cristianismo primitivo. Es considerado uno de los Padres apostólicos, por su cercanía histórica con las primeras generaciones cristianas. Durante su traslado como prisionero desde Antioquía hasta Roma escribió varias cartas dirigidas a comunidades cristianas, en las que defendió la unidad de la Iglesia, la autoridad de los obispos y la importancia de la Eucaristía.

Durante la persecución del emperador Trajano fue condenado a morir en Roma por su fe cristiana. Según la tradición, fue ejecutado por las fieras en el anfiteatro romano. Sus escritos constituyen una fuente fundamental para conocer las creencias y la organización de las primeras comunidades cristianas. La Iglesia católica celebra su memoria el 17 de octubre.

Beata Tarsila Córdoba Belda

Tarsila Córdoba Belda nació en Sollana, Valencia, en 1861. Fue madre de familia y, tras la muerte de su esposo y de sus tres hijos, dedicó buena parte de su vida a ayudar a los demás. Participó activamente en la vida parroquial y colaboró con asociaciones religiosas, además de prestar asistencia a personas necesitadas.

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Durante la persecución religiosa de la Guerra Civil española fue detenida y fusilada en Algemesí el 17 de octubre de 1936. Su entrega a los pobres y su fidelidad a sus convicciones cristianas forman parte de los motivos por los que es recordada. Fue beatificada por el papa Juan Pablo II en 2001, junto con otros mártires de la persecución religiosa en España.

Otros santos y beatos del 17 de octubre

Beatas María Natalia de San Luis Vanot y compañeras. María Natalia Vanot fue una religiosa ursulina francesa que murió durante la Revolución francesa. Junto con cuatro compañeras de su orden, fue condenada a muerte en Valenciennes y ejecutada en la guillotina el 17 de octubre de 1794. Las religiosas habían dedicado su labor a la educación y al cuidado de los necesitados.

Beato Baltasar Ravaschieri de Clavario. Fue un sacerdote franciscano italiano del siglo XV, vinculado a la reforma de la vida religiosa y a la predicación. Es recordado por su dedicación pastoral y su compromiso con la espiritualidad franciscana.

Beato Contardo Ferrini. Nació en Milán en 1859 y fue un jurista y profesor universitario especializado en derecho romano. Combinó su actividad académica con una intensa vida cristiana y la ayuda a los pobres. Murió en 1902 y fue beatificado en 1947.

Beato Jacobo Burin. Fue un sacerdote francés que ejerció su ministerio de forma clandestina durante la Revolución francesa, cuando se perseguía a parte del clero. En 1794 fue fusilado mientras sostenía un cáliz, según la tradición recogida en su memoria litúrgica.

Beato Pedro de la Natividad de Santa María Virgen Casani. Fue un sacerdote de las Escuelas Pías, congregación dedicada a la educación cristiana de niños y jóvenes. Colaboró en la expansión de esta obra educativa durante el siglo XVII y es recordado por su labor docente y religiosa.

Beato Raimundo Esteban Bou Pascual. Fue un laico español vinculado a la vida cristiana de la región valenciana. Murió durante la persecución religiosa de 1936 y es recordado entre los mártires españoles de aquel periodo.

San Dulcidio de Agen. Fue obispo de Agen, en la actual Francia, durante la Antigüedad tardía. La tradición lo recuerda por su defensa de la fe cristiana y por su labor al frente de la comunidad local.

San Florencio de Orange. Fue obispo de Orange, en la región de Provenza, durante el siglo VI. Su memoria está asociada a la consolidación de la comunidad cristiana y al ejercicio de su ministerio episcopal.

San Gilberto de Toulouse. Se le recuerda en algunas tradiciones hagiográficas por su vinculación con la vida monástica y la defensa de la formación religiosa. Los datos biográficos conservados sobre esta figura son limitados.

San Isidoro Gagelin. Fue un sacerdote francés de las Misiones Extranjeras de París que desarrolló su labor evangelizadora en Vietnam. En 1833, durante la persecución contra los cristianos bajo el emperador Minh Mang, murió estrangulado por su fe. Fue canonizado en 1988.

San Juan eremita de Licópolis. Fue un asceta cristiano egipcio del siglo IV, conocido por su vida de oración y retiro en el desierto. La tradición le atribuye fama de consejero espiritual y de hombre con dones proféticos.

San Oseas, profeta. Fue uno de los profetas del Antiguo Testamento y desarrolló su misión en el antiguo reino de Israel. Sus escritos denunciaron la injusticia y la infidelidad religiosa, al tiempo que insistieron en la misericordia y la fidelidad de Dios.

San Ricardo Gwyn. Fue un maestro galés del siglo XVI que mantuvo su fe católica durante las persecuciones religiosas en Inglaterra y Gales. En 1584 fue ejecutado en Wrexham, acusado de alta traición por su adhesión al catolicismo. Fue canonizado en 1970 como uno de los Cuarenta Mártires de Inglaterra y Gales.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más