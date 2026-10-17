El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) aclaró que la adolescente de 13 años vinculada a la desaparición de Sammy Ciprián Gabriel, el niño de cuatro años encontrado posteriormente en Capotillo, había ingresado al Sistema Nacional de Protección desde el 23 de septiembre de 2026, a solicitud del Ministerio Público.

Según la institución, la medida fue adoptada debido a una situación de vulneración de derechos en el entorno familiar de la menor, identificada únicamente por sus iniciales J. G.

CONANI explicó que, antes de ingresar al sistema de protección, la adolescente había realizado una salida no consentida de un hospital y que posteriormente, mientras permanecía en un programa de atención residencial administrado por la Fundación Cristiana Ama a Tu Prójimo, intentó abandonar el centro en varias ocasiones.

La última salida efectiva ocurrió el 28 de septiembre, tras lo cual la situación fue notificada al Ministerio Público y a las instituciones correspondientes para iniciar su búsqueda y procurar su reingreso a un centro de acogida.

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Fue localizada en dos hospitales antes del caso de Sammy

CONANI detalló que el 30 de septiembre el Hospital Marcelino Vélez notificó a su oficina municipal de Santo Domingo Norte que la adolescente se encontraba en ese centro.

Un día después, el 1 de octubre, el Departamento de Trabajo Social del Hospital Robert Reid Cabral comunicó que la menor estaba dentro de sus instalaciones.

A partir de esa información, se coordinó una intervención junto al Ministerio Público para aplicar nuevamente la medida de protección. Sin embargo, cuando se realizaría el abordaje, el hospital informó que la adolescente había vuelto a salir sin autorización.

La institución precisó que los programas de atención residencial no son centros de privación de libertad, sino espacios destinados a proteger y acompañar a niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados o que se encuentran en situación de riesgo.

CONANI explicó que las salidas no consentidas pueden producirse cuando los menores abandonan por iniciativa propia los centros de acogida, particularmente en casos que requieren atención especializada o presentan situaciones conductuales complejas.

Adolescente permanece bajo custodia

La aclaración se produce luego de que Sammy, de cuatro años, fuera localizado sano y salvo en las proximidades de la 42 de Capotillo, después de haber sido reportado desaparecido en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este.

La Policía Nacional informó entonces que una menor de edad se encontraba bajo custodia mientras se investigaban las circunstancias en que el niño había salido de su comunidad y terminado en el Distrito Nacional.

CONANI indicó que corresponde al Ministerio Público determinar las responsabilidades relacionadas con lo ocurrido, respetando el debido proceso y la condición de menor de edad de la adolescente.

Actualmente, J. G. permanece bajo custodia de la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes (PNNA), en espera del conocimiento de una solicitud de medida cautelar promovida por el Ministerio Público.

CONANI informó además que formará parte del equipo de representación legal durante la audiencia de la adolescente y pidió prudencia en el manejo público de la información para evitar anticipar conclusiones sobre su responsabilidad.

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