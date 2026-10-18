Policía ocupa 1,400 cigarrillos y 186 unidades de ron en San Juan

La Policía Nacional ocupó 1,400 cigarrillos y 186 unidades de ron presuntamente introducidos al país de contrabando durante un operativo en el sector Punta Caña, en San Juan de la Maguana.
La intervención fue realizada por miembros del Departamento de Investigaciones de Falsificaciones, con asiento en esa provincia, en coordinación con la Subdirección de Investigación Criminal (Dicrim).
Entre los productos ocupados figuran ocho cajas de ron en presentación tipo chatica, con un total de 186 unidades, así como seis paquetes de cigarrillos, equivalentes a 1,200 unidades, y otro paquete con 200 cigarrillos.
La mercancía era transportada en un autobús privado marca Toyota, modelo F, color beige. El conductor, identificado como Jorge Morillo de los Santos, de 30 años, fue detenido durante el operativo.
Tanto el detenido como los productos ocupados fueron remitidos al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
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