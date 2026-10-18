El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) informó que los dominicanos residentes en Nicaragua podrán gestionar servicios consulares y solicitar asistencia a través de las representaciones diplomáticas de República Dominicana en Costa Rica y Honduras, tras el retiro de la representación dominicana en territorio nicaragüense.

La institución indicó que las solicitudes serán atendidas por la Sección Consular de la Embajada dominicana en San José, Costa Rica, y el Consulado General en San Pedro Sula, Honduras.

Dónde solicitar servicios consulares

Los ciudadanos dominicanos y demás usuarios pueden contactar a las representaciones habilitadas a través de los siguientes canales:

Sección Consular de la Embajada dominicana en Costa Rica

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Dirección: De la Pops de Curridabat, 300 metros al sur, 100 metros al oeste y 200 metros al sur, Curridabat, San José.

Teléfono: +506 2280 4968, extensión 1068.

Celular: +506 7050 7605.

WhatsApp: +506 7017 9971.

Correo electrónico: conscostarica@mirex.gob.do.

Horario: lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Consulado General dominicano en Honduras

Dirección: Barrio Suyapa, séptima calle, 16.ª avenida, San Pedro Sula.

Teléfono: +504 2558-4357.

Correo electrónico: consudomhonduras@mirex.gob.do.

Horario: lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

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Suspenden notificaciones judiciales en Nicaragua

El MIREX también comunicó a la comunidad jurídica que quedan suspendidas temporalmente las notificaciones judiciales y otros actos procesales dirigidos a personas físicas o jurídicas domiciliadas en Nicaragua.

La medida responde a razones de fuerza mayor derivadas del retiro de la representación diplomática dominicana en ese país.

La institución precisó que las oficinas consulares habilitadas en Costa Rica y Honduras no realizarán esas diligencias en territorio nicaragüense.

La suspensión se mantendrá hasta que existan las condiciones necesarias para restablecer el servicio.

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