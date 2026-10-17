La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) cuenta con una plataforma digital que permite a la ciudadanía consultar estos datos y dar seguimiento al proceso de selección que desarrolla el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en 2026.

La herramienta está disponible en "observadores.org" (https://observadores.org) y ofrece un directorio con información de las 90 personas inscritas en el proceso, de las cuales 88 fueron preseleccionadas por el CNM.

Más que un listado de nombres, el portal facilita el acceso a información de interés público mediante una estructura que permite explorar los perfiles de los aspirantes, consultar sus propuestas y acceder a documentos, publicaciones y otros datos disponibles en fuentes abiertas.

¿Qué puedes consultar en la plataforma?

El sitio cuenta con un directorio que permite buscar a los aspirantes por nombre o cargo, así como aplicar filtros para organizar la información según distintos criterios, entre ellos:

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– Quiénes los propusieron: permite identificar el sector o las personas que presentaron sus candidaturas.

– Datos generales: ofrece opciones de búsqueda por sexo y orden alfabético.

– Disponibilidad de información pública: facilita identificar los perfiles que cuentan con información accesible para consulta.

– Fuentes documentales y periodísticas: incluye enlaces a los sitios originales donde se encuentran los datos publicados.

La plataforma también incorpora, cuando están disponibles, copias archivadas de las páginas web consultadas. Esto permite facilitar la verificación de los contenidos, incluso si las publicaciones originales cambian o dejan de estar disponibles.

De acuerdo con los datos publicados por el portal, al 7 de octubre de 2026 la plataforma registraba 2,373 fuentes citadas y contaba con copias archivadas de 1,004 de las 1,940 páginas web citadas.

¿Cómo puede utilizarla la ciudadanía?

Para consultar la información, los usuarios pueden ingresar a observadores.org, acceder al directorio y buscar el nombre de la persona que desean conocer. A partir de su perfil, pueden revisar los datos disponibles y acceder a las fuentes que respaldan las informaciones publicadas.

Esta herramienta puede resultar útil para periodistas, investigadores, profesionales del derecho, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y ciudadanos interesados en conocer mejor a quienes aspiran a ocupar posiciones en el máximo tribunal judicial dominicano.

El portal también dispone de apartados para consultar la metodología empleada y solicitar correcciones o aportar información, lo que permite comunicar posibles errores y contribuir a la actualización de los contenidos.

¿Qué debes tener en cuenta al consultar los perfiles?

La plataforma precisa que la inclusión de un enlace, una publicación periodística o un hecho relevante no significa que se haya comprobado la existencia de una irregularidad o un conflicto de interés.

Asimismo, las afirmaciones realizadas por terceros se presentan atribuidas a sus respectivas fuentes. Por ello, la información debe consultarse en su contexto y verificarse mediante los documentos y enlaces disponibles.

El objetivo es facilitar el acceso a información pública y ofrecer herramientas para que las personas interesadas puedan examinarla, contrastarla y formarse su propia opinión.

Una iniciativa del CIPAF y organizaciones de la sociedad civil

Observadores es una iniciativa del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), desarrollada en el marco de la Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI), cuya Secretaría ejerce esa organización.

La ROI da seguimiento a los procesos del Consejo Nacional de la Magistratura y está integrada por CIPAF, Participación Ciudadana, el Instituto de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y Foro Ciudadano.

CIPAF tiene a su cargo la investigación, la sistematización de la información, la elaboración de contenidos y la coordinación de la plataforma.

Seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia

Según la información publicada en el portal, el proceso contempla seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia, incluida la presidencia del tribunal.

En este contexto, la plataforma constituye una herramienta de consulta para conocer a las personas que aspiran a integrar el máximo tribunal y dar seguimiento a un proceso relevante para la institucionalidad democrática y el sistema de justicia dominicano.

Consulta los perfiles, explora las fuentes y conoce más sobre el proceso en "observadores.org" (https://observadores.org).

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más