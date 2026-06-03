Santoral del 03 de junio: santos, beatos y mártires que celebra la Iglesia católica hoy

El calendario litúrgico católico recuerda este 03 de junio a mártires, religiosos, fundadores y figuras destacadas de la historia cristiana. Entre las celebraciones más importantes se encuentran las de San Carlos Lwanga y Santa Clotilde, dos referentes de la fe en contextos muy diferentes.

¿Qué santo se celebra hoy 03 de junio?

San Carlos Lwanga y compañeros

San Carlos Lwanga fue un joven catequista ugandés del reino de Buganda durante el siglo XIX. Se convirtió en uno de los líderes espirituales de un grupo de jóvenes cristianos que defendieron su fe frente a las presiones de la corte real. Su ejemplo contribuyó a la expansión del cristianismo en África oriental.

Junto con varios compañeros, fue condenado a muerte por negarse a renunciar a sus creencias. Murió quemado vivo en 1886 y es considerado uno de los mártires africanos más importantes de la Iglesia. Su festividad es una de las más celebradas en Uganda y en todo el continente africano.

Santa Clotilde

Santa Clotilde fue reina de los francos y esposa del rey Clodoveo I. Nacida hacia el año 474, desempeñó un papel decisivo en la conversión de su esposo al cristianismo, hecho que marcó profundamente la historia religiosa de Europa occidental.

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Tras enviudar, dedicó gran parte de su vida a obras de caridad y a la fundación de iglesias y monasterios. La tradición la recuerda como una mujer de gran influencia política y espiritual, cuya labor favoreció la consolidación del cristianismo entre los pueblos francos.

Otros santos y beatos del 03 de junio

Beato Andrés Caccioli. Discípulo de la espiritualidad franciscana en el siglo XIII. Se distinguió por su vida de pobreza, oración y servicio a los más necesitados.

Beato Diego Oddi. Fraile capuchino conocido por su sencillez y dedicación al trabajo humilde. Fue muy apreciado por su espíritu de servicio y cercanía con los pobres.

San Cecilio de Cartago. Pastor de la Iglesia norteafricana durante los primeros siglos del cristianismo. Es venerado por su defensa de la fe en tiempos de persecución.

San Cono de Lucania. Religioso benedictino que destacó por su vida ascética y por la fama de santidad que alcanzó entre sus contemporáneos.

San Davino armenio. Originario de Armenia, realizó peregrinaciones por distintos territorios cristianos y fue recordado por su vida de penitencia y caridad.

San Genesio de Clermont. Dirigió la diócesis de Clermont y trabajó por la organización y fortalecimiento de la Iglesia local durante la Alta Edad Media.

San Hilario de Carcasonne. Reconocido por su labor pastoral y por promover la vida cristiana en la región de la actual Francia meridional.

San Juan Grande. Miembro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Dedicó su vida al cuidado de enfermos y personas abandonadas en Andalucía.

San Kevin de Glendalough. Fundador del célebre monasterio de Glendalough. Es una de las figuras más importantes del monacato irlandés.

San Lifardo. Tras una etapa como funcionario real, abrazó la vida monástica y fundó una comunidad dedicada a la oración y al trabajo.

San Morando. Religioso de origen germánico recordado por su austeridad y por la influencia espiritual que ejerció en Alsacia.

San Pedro Dong. Murió durante las persecuciones contra los cristianos en Vietnam, permaneciendo fiel a su fe hasta el final.

Santa Oliva de Anagni. Venerada por su vida ejemplar y por la tradición de santidad asociada a la ciudad italiana de Anagni.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más