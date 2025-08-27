Luis Gustavo de Aza (Nin), asesinado ayer de dos balazos a la cabeza frente al palacio de justicia de San Francisco de Macorís, fue la tercera víctima de igual número de testigos que figuraban de testigo en un proceso por homicidio y que perdieron la en circunstancias similares, reveló una hermana del occiso.

Luz de Aza dijo que el caso ha quedado sin testigos, pues eran tres y los tres han sido asesinados.

Reveló además que su hermano recibía amenazas de muerte para que no testificara en el proceso por la muerte del señor Alexander Paulino, quien previamente fue secuestrado y luego muerto de un balazo.

Dijo que en varias ocasiones acudió ante las autoridades de la fiscalía a denunciar la situación, pero nunca se le dio protección.

Entiende que, si su hermano hubiese tenido protección, el crimen no ocurre.

Se quejó además de los constantes reenvíos que se presentaban en el proceso judicial, señalando que además de los testigos, hay videos que muestran los últimos momentos de vida del señor Paulino.

Luz de Aza señaló que su hermano, de apenas 22 años, era cacao cultor, en una finca que le dejó su padre en la comunidad de Azlor, donde residía.

En tanto, las autoridades policiales profundizan las investigaciones sobre el hecho de sangre registrado en la mañana del martes, luego que la víctima saliera del palacio de justicia donde declararía como testigo.

Una fuente policial reveló que las investigaciones están "muy avanzadas" y que se trata de localizar al victimario.

El hecho, que ha consternado a San Francisco de Macorís, quedó captado en cámaras de vigilancia