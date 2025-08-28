La empresa Edesur anunció cortes programados del servicio eléctrico hoy, jueves 28 de agosto de 2025, en el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y Pedernales para ejecutar trabajos de reconstrucción y apoyar proyectos de infraestructura.
En el Distrito Nacional, el corte responde a trabajos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) vinculados al proyecto vial de la avenida República de Colombia, con un horario programado de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
A solicitud de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y para facilitar la extensión del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos, se programaron cortes en zonas de Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos con horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
En Pedernales, las labores de reconstrucción de redes se realizarán este jueves con una interrupción prevista de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Edesur indicó que las intervenciones son esenciales para el fortalecimiento del sistema eléctrico y permitirán mejoras en la calidad y estabilidad del servicio, por lo que recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante las horas programadas.
Sectores afectados
Los sectores afectados en el Distrito Nacional incluyen Los Girasoles; Las Flores; Palma Real; Los Peralejos; Los Militares; Proyecto Fairbanks; Los Ángeles; Reparto Samaria; Res. Monumental; Av. Del Río; Res. Amapola; La Ceyba; El Condado; Doña Carmen; Los Pinos; Villa Lila; Don Honorio; Villa Carmelo; Villa Claudia; Ciudad Real; Villa Amanda; Brisas del Norte; Villa Graciela; Carmen María, entre otros.
Las localidades afectadas en Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos incluyen Entrada de Los Alcarrizos; Pueblo Nuevo (parcial); Colinas de Norte; Los Alcarrizos Viejo; Savica; Las Mercedes (parcial); Los Multifamiliares; El Chucho; Los Rieles; Res. Alam VI; Carmen Remata I, II y III; Vista Verde; Nuevas Terrazas; Proyecto Cristal; Don Gregorio I y III, entre otras.
Los sectores afectados en Pedernales incluyen Los Altagracianos; barrio José Francisco Peña Gómez; Centro del Pueblo (parcial); Paso de Sena; Los Robles; Savica; Los Cayucos; Nicolás Félix; Las Mercedes; Alcoa; Las Flores; Miramar; Inés; Los Guayacanes; Villa Progreso; Villa del Mar y el sector Militar, entre otros.
