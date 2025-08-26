Un joven que momentos antes salió del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde figuraba como testigo de un homicidio, recibió dos balazos que lo mataron de contado atacado por un sujeto aún no identificado por la Policía que huyó del lugar.

El hecho de sangre se registró frente al palacio de justicia, en la avenida 27 de Febrero, donde el sujeto, vestido con un abrigo negro y sin mediar palabra, le disparó a la víctima, identificada como Luis Gustavo de Aza, alias Nini.

Ls muerte el joven quedó grabada por cámaras de vigilancia de establecimientos de las inmediaciones de la escena del crimen.

De Aza recibió dos impactos de bala en la cabeza que le provocaron la muerte instantáneamente.

Informes obtenidos dan cuenta que la víctima había salido de uno de los tribunales penales del Palacio de Justicia, donde efectivamente figuraba como testigo clave de un homicidio.

La audiencia había sido reprogramada y posteriormente, cuando De Aza disponía a marcharse en una motocicleta, fue agredido a tiros por un sujeto hasta ahora no identificado.

Decenas de personas se aglomeraron en los alrededores y posteriormente se presentaron unidades policiales que acordonaron el lugar.