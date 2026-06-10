La Guardia Costera estadounidense informó este martes de que repatrió el domingo a República Dominicana a 32 migrantes que fueron detenidos tras interceptar una embarcación improvisada con 40 indocumentados a bordo cerca de la isla de Desecheo, ubicada en el oeste de Puerto Rico.

Según el comunicado difundido por las autoridades, los operadores de guardia del Sector San Juan recibieron un informe de la tripulación de un avión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sobre una embarcación improvisada de entre 20 y 30 pies (entre 6 y 9 metros), con sobrecarga de personas.

El buque guardacostas estadounidense Heriberto Hernández interceptó la embarcación sospechosa y embarcó a 36 dominicanos, tres haitianos y un uzbeko.

"Este resultado satisfactorio se debe a la profesionalidad y la determinación inquebrantable de nuestras tripulaciones de la Guardia Costera y de los socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional a la hora de detener las travesías de migración ilegal en el mar", afirmó el comandante Matthew Romano, jefe de respuesta del sector San Juan.

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Esta operación formó parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecido en virtud del Decreto Ejecutivo 14159, 'Protección del pueblo estadounidense contra la invasión'.

"A cualquiera que esté pensando en participar en un viaje de migración marítima ilegal, ¡No se haga a la mar! Estos viajes son extremadamente peligrosos y, en la mayoría de los casos, implican embarcaciones gravemente sobrecargadas e inaptas para la navegación, que se hunden y carecen de equipo de salvamento. Quienes sean sorprendidos participando en un viaje ilegal podrían enfrentarse a posibles acciones judiciales o ser repatriados", advirtió Romano.

El Pasaje o Canal de la Mona, que separa Puerto Rico de República Dominicana, es una ruta migratoria muy utilizada por los dominicanos y haitianos que tratan de llegar a Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE.UU.