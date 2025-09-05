La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacó este viernes en el XXVII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario que actualmente el país produce más del 90 % de la canasta básica nacional y ha consolidado su presencia en mercados como Estados Unidos, Haití, Países Bajos y Puerto Rico, además de explorar nuevos destinos en Europa y el Caribe.

Duplicar las exportaciones del agro

Añadió que el Gobierno trabaja con la meta de duplicar las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de aquí al 2036, ambición compartida con los productores.

Peña señaló que para lograr ese objetivo se trabaja en cuatro ejes estratégicos: la formación y el relevo generacional, la calidad y competitividad de los productos, la inversión en infraestructura y tecnología, y la sostenibilidad e innovación en las prácticas productivas.

Asimismo, valoró el acuerdo entre la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y Barna Management School para formar futuros líderes agroempresariales y fortalecer la investigación y la modernización del sector.

“República Dominicana debe proyectar su agro como motor de desarrollo económico, social y ambiental, garantizando soberanía alimentaria y conquistando nuevos mercados internacionales”, expresó Peña.