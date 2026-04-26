La República Dominicana cerró esta semana un ciclo de cinco días que la colocó en el centro del debate continental sobre formación técnico profesional. La Asamblea General de WorldSkills Américas 2026, celebrada en Punta Cana entre el 20 y el 24 de abril, concluyó con acuerdos institucionales, renovación de autoridades y un mensaje que el país quiso instalar con claridad: la capacitación técnica no es solo política laboral, es política de desarrollo humano.

El INFOTEP en el escenario regional

La directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Maira Morla Pineda, pronunció las palabras de cierre del encuentro y eligió un tono deliberadamente alejado del lenguaje burocrático. "Más allá de los avances institucionales, lo más significativo es el impacto en las personas", afirmó ante los delegados de los 25 países participantes.

El mensaje no fue casual. En un evento donde abundan los marcos de gobernanza, los comités técnicos y las resoluciones formales, la apuesta del INFOTEP fue anclar el debate en lo concreto: jóvenes que consiguen empleo, familias que mejoran sus ingresos, comunidades que acceden a oportunidades antes vedadas.

"La celebración de esta Asamblea en la República Dominicana reafirma el posicionamiento del país y del INFOTEP como referentes regionales en formación técnico profesional, colocando a las personas en el centro de las políticas de desarrollo", sostuvo Morla Pineda.

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Lo que se debatió: gobernanza tripartita y formación dual

Más allá del discurso, la agenda de trabajo incluyó contenidos de fondo. Uno de los momentos más destacados fue el análisis del modelo de gobernanza tripartita dominicano —que articula Estado, empleadores y trabajadores— tomando como referencia la experiencia acumulada por el INFOTEP. El modelo fue presentado como un caso de estudio ante delegaciones de toda la región.

También se expuso el programa PRODUAL, el esquema de formación dual que el INFOTEP viene implementando con empresas del sector privado, con casos aplicados como los de la empresa Martinón. La formación dual —que combina aprendizaje en aula con práctica en entornos laborales reales— es una de las apuestas más concretas de la institución para reducir la brecha entre lo que enseñan las escuelas técnicas y lo que demanda el mercado.

Voces del gabinete

Dos miembros del gabinete del presidente Luis Abinader participaron en la Asamblea, lo que da una señal sobre el peso político que el gobierno le asigna al evento.

El ministro de Turismo, David Collado, destacó el papel estratégico del INFOTEP en la capacitación del capital humano que sostiene la industria turística dominicana —el principal motor económico del país—. El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, reflexionó sobre los desafíos de la transformación en la formación, en un contexto global donde la automatización y la inteligencia artificial están redefiniendo los perfiles laborales.

Los rostros del cambio: medallistas que cuentan su historia

Uno de los momentos de mayor impacto emocional del encuentro fue la presentación de testimonios de jóvenes dominicanos que han competido en WorldSkills. Nancy Castillo, medallista de plata en ciberseguridad, y Cristian Núñez, medallista de bronce en desarrollo web, compartieron sus trayectorias ante los delegados regionales.

Sus relatos funcionaron como argumento vivo de lo que el INFOTEP intenta demostrar con datos: que la formación técnica de calidad puede ser una vía de movilidad social real, especialmente para jóvenes que no tienen acceso a la educación universitaria tradicional.

Nuevas autoridades y Paraguay en el horizonte

La Asamblea también resolvió su propia renovación institucional. Roy Ramírez Quesada, gestor de formación y servicios tecnológicos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) de Costa Rica, fue electo presidente de WorldSkills Américas para el período 2026-2028. La secretaría quedó en manos de Dario Walcot, representante del Consejo de Educación y Formación Técnica y Vocacional de Barbados (TVET Council).

En el plano técnico, Claudia Gálvez —pasada secretaria de la Asamblea— y Wilmy Mora, representante del INFOTEP ante WorldSkills Américas, asumieron responsabilidades en el Comité Técnico y de Competiciones. El Comité Táctico quedó integrado por Jeferson Leandro Mateucci (SENAI, Brasil) y Carlos Miguel Ruedas Escobar (INTECAP, Guatemala).

La próxima Asamblea General de WorldSkills Américas se celebrará en Paraguay en 2028.

¿Qué es WorldSkills y por qué importa?

WorldSkills International es la organización global que promueve las competencias técnicas y profesionales a través de competiciones internacionales —una suerte de olimpíadas del trabajo—, con presencia en más de 85 países. Su rama americana, WorldSkills Américas, agrupa a los países del continente y funciona como plataforma de cooperación en políticas de formación.

Para la República Dominicana, ser sede de esta Asamblea no es un hecho menor. El país compite por posicionarse como destino de inversión y nearshoring, y la disponibilidad de mano de obra técnica calificada es uno de los argumentos centrales de esa estrategia. En ese sentido, el protagonismo del INFOTEP en este foro regional tiene una dimensión que va más allá de lo educativo: es también una carta de presentación económica.

Entre los participantes internacionales de mayor rango estuvieron Francis Hourant, presidente del Consejo de WorldSkills Internacional; Arsenio Fernández, presidente de WorldSkills Américas; Elena Montobbio, directora de OIT/Cinterfor; y Patrick Svensson, miembro de la Junta de Directores de WorldSkills Internacional.

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