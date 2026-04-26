En este año en que se cumplen 70 años de la crisis de Suez, un dato curioso merece mención. Anthony Eden tenía una licenciatura con honores en árabe y persa. El hombre que llevó a Gran Bretaña a la humillación en el canal no solo poseía una mente brillante, sino una profundamente imbuida en la región misma que lo haría tropezar. Pocos líderes occidentales han sido tan versados en lo que entonces se llamaba el Cercano Oriente. (Había conocido al rey de Irak cuando tenía veintitantos años.) Pocos líderes occidentales han entendido tan mal ese lugar. Eden comió del árbol del conocimiento, pero no pudo compensar lo que tanto le faltaba en juicio.

Mientras otra farsa en Oriente Medio continúa, indignaos, por supuesto. Pero no culpéis a la guerra de la estupidez, como parece estar de moda. Aunque sea cierto que Pete Hegseth nunca inquietará al panel de admisiones de Mensa, sus brillantes predecesores lo hicieron peor. Las grandes mentes de Robert McNamara y Donald Rumsfeld no les sirvieron de nada en Vietnam e Irak. El supuesto apodo de Hegseth en el Pentágono, «el McNamara tonto», se contradice a sí mismo. Invocar a ese más listo de los necios es admitir tácitamente que la inteligencia no es el problema.

El juicio: de todos los rasgos que contribuyen a forjar una vida exitosa, debe de ser el menos comprendido y, por tanto, el más ignorado. El talento, del que la inteligencia es un subconjunto, acapara gran parte de la atención. Los padres se sacrifican con las cuotas escolares y similares para maximizar cualquier cuota de talento que tengan sus hijos. El trabajo duro, o el «esfuerzo constante», es el tema de casi todos los pódcasts motivacionales. Hasta la suerte recibe su reconocimiento, como quizás no ocurría una generación atrás. «Blanco», «atractivo» y «heterosexual» son solo tres variedades de «privilegio» en el argot de los jóvenes.

La mayoría de los lectores conocerá —o será— a alguien inteligente que comete error tras error que le cambia la vida

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Junto a todos estos factores, se habla mucho menos del juicio —e incluso hay menos acuerdo sobre cómo definirlo—, que es el hábito de tomar buenas decisiones. Sin embargo, la parábola de Eden, de McNamara, incluso de Angela Merkel, trata de cuánto valen los demás activos sin él.

El argumento se sostiene si reducimos el enfoque de lo geopolítico a lo personal. La mayoría de los lectores conocerá —o será— a alguien inteligente que comete error tras error que le cambia la vida. La pareja equivocada, el movimiento profesional equivocado, el comentario equivocado a la persona equivocada. Esta torpeza es triste de observar precisamente porque no corresponde a ningún fallo intelectual o moral. El buen juicio puede parecer a veces un accidente genético, más parecido a un olfato agudizado que a una habilidad adquirida.

O al menos, buena suerte para encontrar una forma de mejorar el propio juicio. Cada átomo de mi ser quiere argumentar que las adversidades son el gran factor determinante, que vivir algunos golpes es lo que confiere una astucia callejera. Pero basta medio segundo para pensar en contraejemplos. Churchill, que tuvo el juicio suficiente para intuir que Eden fracasaría como primer ministro, difícilmente podría haber nacido en una cuna más privilegiada.

Casi a la perfección, tengo la vida que quiero. Esto a pesar de poseer menos inteligencia que varios colegas que han llegado a la misma edad decepcionados. Nadie sugeriría que el trabajo duro explica la diferencia. Ha habido una enorme buena suerte, pero también, antes, lo contrario. Al reflexionar, todo parece reducirse a unas pocas decisiones, que ahora quedan muy atrás en el pasado. Rechazar un codiciado destino en América Latina que me habría fascinado pero desviado. (La cara del editor era todo un poema.) Decidir no comprobar si la paternidad es algo que uno puede aprender a querer. Intuir que un animado pub una noche estaba a punto de ponerse feo y —perdonen el lenguaje del Pentágono— cinético.

No es un epitafio heroico para mostrar tras media vida en este planeta. «Cometió relativamente pocos errores tácticos.» Pero la línea temporal contrafactual de cada una de estas decisiones me hace estremecer. Es difícil evitar la idea de que le damos tanta importancia a la inteligencia y al trabajo porque son, en cierta medida, cognoscibles. El otro atributo que determina el curso de una vida es mucho más misterioso que eso. Como consejo, «ten buen juicio» es casi inútil y el único que vale la pena dar.

(Janan Ganesh. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web).

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