Catorce años después de que comenzara su construcción, dos centros educativos en la provincia María Trinidad Sánchez están listos para abrir sus puertas. La Escuela Primaria Profesora Raquel de la Rosa Faña, en Río San Juan, y el Liceo Copeyito, en la comunidad del mismo nombre, serán inaugurados por el presidente Luis Abinader en los próximos días, según informó la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE).

Ambas obras, paralizadas desde 2012, fueron retomadas y concluidas en menos de un año bajo el Plan "Aulas 24/7-365″, el programa del gobierno que opera con jornadas continuas de construcción durante los siete días de la semana.

Una espera de más de una década

Las dos edificaciones forman parte de un universo más amplio de planteles escolares que permanecieron abandonados en todo el territorio nacional durante más de diez años. Según datos de la DIE, el Plan "Aulas 24/7″ —lanzado en mayo de 2025— se propuso retomar más de 1,100 obras paralizadas antes del inicio del año escolar 2025-2026. La meta fue superada: entre abril y agosto de 2025, la institución entregó 1,155 nuevas aulas en distintas provincias del país.

Los planteles de Río San Juan y Copeyito son parte de esa segunda oleada de entregas, correspondiente al ciclo escolar en curso.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Ambas obras, paralizadas desde 2012, fueron retomadas y concluidas en menos de un año bajo el Plan "Aulas 24/7-365″, el programa del gobierno que opera con jornadas continuas de construcción durante los siete días de la semana.

Las obras: qué tiene cada plantel

Escuela Primaria Profesora Raquel de la Rosa Faña — Río San Juan

Con una inversión de RD$96,349,342, el plantel cuenta con:

17 aulas

Biblioteca

Cancha deportiva

Plaza cívica

Salón multiusos

Beneficiará a más de 400 estudiantes del municipio de Río San Juan.

Liceo Copeyito — Comunidad Copeyito

Con una inversión de RD$73,331,695, el liceo dispone de:

6 aulas

Laboratorio de informática

Laboratorio de ciencias

Sala de enfermería

Salón de profesores

Cancha mixta

Atenderá a más de 280 estudiantes de la zona.

"Trabajaron mañana, tarde y noche"

Roberto Herrera, director de Infraestructura Escolar, encabezó un recorrido de supervisión por ambas obras y destacó la velocidad de ejecución lograda bajo el esquema del plan.

"Nos encontramos aquí en este plantel, que data desde el 2012 y estaba detenido. Al nosotros llegar con el Plan 'Aulas 24/7′ el año pasado, decidimos intervenir este y otros a nivel nacional para terminarlos", afirmó Herrera.

El funcionario señaló que el presidente Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezarán la entrega oficial en los próximos días.

Por su parte, Luz Albania de la Cruz, directora del plantel Raquel de la Rosa Faña, agradeció la intervención del gobierno y destacó el impacto que tendrá la apertura del centro en la comunidad educativa local.

Según cifras oficiales, durante las vacaciones navideñas de 2025-2026, el programa remozó 311 centros educativos adicionales bajo la variante "Navidad en las Aulas 24/7″, rehabilitando 1,866 aulas que beneficiaron a más de 300,000 estudiantes en todo el país.

El déficit histórico de infraestructura escolar

La paralización de obras escolares desde 2012 refleja un problema estructural que distintas administraciones no lograron resolver. El Plan "Aulas 24/7", impulsado bajo el segundo mandato de Abinader, apostó por un modelo de ejecución acelerada con supervisión directa de la DIE y contratos con empresas privadas que operan sin interrupciones.

Según cifras oficiales, durante las vacaciones navideñas de 2025-2026, el programa remozó 311 centros educativos adicionales bajo la variante "Navidad en las Aulas 24/7″, rehabilitando 1,866 aulas que beneficiaron a más de 300,000 estudiantes en todo el país.

La entrega en María Trinidad Sánchez se produce en una provincia históricamente rezagada en materia de infraestructura pública, en la Región Nordeste del país.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más