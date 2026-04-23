La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dictó la conferencia magistral “Leer en medio del ruido” el pasado 23 de abril, en el Gran Teatro del Cibao, como parte de las actividades de la Feria del Libro en Santiago, en ocasión del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor.

La actividad contó con la presencia de autoridades, estudiantes, docentes y público en general, quienes llenaron la sala del teatro. Previo al inicio, los asistentes recibieron ejemplares en formato reducido de la Constitución de la República Dominicana, como parte de la jornada.

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La presentación de la conferencista estuvo a cargo del senador de Santiago, Daniel Rivera, quien destacó la vocación lectora de la vicepresidenta, así como su compromiso con la educación y el desarrollo. Durante su intervención, Peña agradeció al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; al presidente Luis Abinader; a la directora del teatro, Chiqui Checo; a la gobernadora Rosa Santos; a Andrés Cueto y a la senadora Ginette Bournigal, entre otras autoridades presentes.

La lectura como herramienta de transformación

Durante su exposición, la vicepresidenta compartió su experiencia personal con los libros, resaltando la importancia de la lectura como herramienta para el crecimiento individual y colectivo. Hizo énfasis en el valor de la atención en un contexto marcado por la sobrecarga de información y las distracciones constantes.

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Señaló que la lectura permite desarrollar la imaginación, el pensamiento crítico y la capacidad de comprender distintas realidades, destacando que “leer hoy es un acto de rebeldía en medio de tantos ruidos y distracciones”.

Asimismo, indicó que los libros ofrecen nuevas perspectivas para enfrentar los problemas y que cada persona puede encontrar en la lectura una guía para su desarrollo personal.

Llamado a los jóvenes y al uso consciente de la tecnología

La vicepresidenta exhortó a los jóvenes a aprovechar el tiempo y a asumir con responsabilidad su formación, destacando que el esfuerzo personal es clave para alcanzar metas. “El tiempo es un recurso que no es renovable”, expresó durante su intervención.

También advirtió sobre el uso de la tecnología, señalando que herramientas como la inteligencia artificial pueden ser útiles para agilizar procesos, pero no deben sustituir la curiosidad, la creatividad ni el pensamiento crítico.

En ese sentido, llamó a mantener una actitud reflexiva frente a los contenidos digitales y a no delegar en los algoritmos la toma de decisiones.

Reconocimiento a la identidad y al legado cultural

En su discurso, Peña hizo referencia a figuras históricas como Ulises Francisco Espaillat y Pedro Francisco Bonó, destacando sus aportes al pensamiento dominicano, así como el valor de la identidad cultural del Cibao.

La funcionaria también resaltó la importancia del entorno familiar en la formación del hábito de lectura y la influencia positiva de los padres que fomentan este ejercicio en sus hijos.

El evento concluyó con un llamado a promover la lectura como un hábito esencial para el desarrollo del país y a fortalecer una cultura basada en el conocimiento, el esfuerzo y los valores.

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