Carlos Batista Matos, nacido el 30 de diciembre de 1950 en Vicente Noble, Barahona, fue una de las figuras más influyentes del periodismo cultural y de espectáculos en la República Dominicana.

Su trayectoria estuvo marcada por la crítica artística, el análisis musical y el seguimiento de la farándula nacional e internacional, con un estilo caracterizado por la profundidad y el rigor.

Su columna diaria Escenario, publicada en el desaparecido vespertino Última Hora, se convirtió en una referencia para comprender el movimiento artístico del país, destacándose por su capacidad de anticipar tendencias, evaluar talentos y marcar el rumbo de la industria cultural dominicana.

Además, fue editor de la revista La Tarde Alegre y de la sección de espectáculos de Última Hora, consolidando su prestigio en el ámbito periodístico.

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Del papel a la pantalla

Batista Matos también dejó su huella en la televisión dominicana. Produjo y condujo el programa “Con Los Famosos” en 1998, espacio que amplió su alcance y lo posicionó como una figura cercana al público.

Carlos Batista en "Con los Famosos", transmitido por Color Visión.

Su visión del oficio quedó reflejada en una de sus frases más recordadas: “Nosotros hacíamos análisis, nosotros vaticinábamos qué artista iba a pegar”, evidenciando su enfoque crítico frente al tratamiento de la farándula.

Reconocimientos y aporte institucional

A lo largo de su carrera, recibió múltiples reconocimientos por su trayectoria. En 2021, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) le dedicó la décima edición del Premio al Mérito Periodístico, en honor a sus aportes al gremio y a los medios de comunicación.

Carlos Batista es reconocido con el Premio al Mérito Periodístico.

Fue además presidente de la Fundación Bulevar de las Estrellas, Inc., desde donde promovió el reconocimiento de figuras destacadas del arte dominicano.

En el ámbito académico y cultural, se destacó como autor de libros sobre el merengue y otras expresiones de la música popular, contribuyendo a la documentación y valorización del patrimonio artístico nacional.

Asimismo, ocupó funciones como embajador adscrito a la Cancillería en 2005, ampliando su incidencia en la vida pública.

Una referencia que trasciende generaciones

Más allá de su presencia en los medios, Carlos Batista Matos dejó una escuela en el periodismo cultural dominicano. Su legado vive en la rigurosidad del análisis, el respeto por el arte y la formación de nuevas generaciones de comunicadores.

Su nombre permanece como sinónimo de criterio, autoridad y compromiso con la cultura, en un ámbito donde su voz marcó una época.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más