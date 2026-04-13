Falleció este lunes 13 el reconocido periodista y comunicador dominicano, Carlos Batista Matos.
“El Hombre más Caro” y "El Hombre más Bello", nombres con los que se popularizó, fue hallado sin vida en su casa, según reportes suministrados a Acento.
Hasta el momento se desconoce la causa del deceso del también productor de televisión.
Batista Matos es conocido por su programa Con los Famosos (1998), del canal Color Visión. También por Bachatas Urbanas y los Premios Casandra (1985).
Nacido en Vicente Noble, Barahona, el 30 diciembre de 1950, Batista Matos fue editor de la revista “La Tarde Alegre” y de espectáculos del vespertino “Ultima Hora”.
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