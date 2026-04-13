El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) elevó a roja la alerta para Santo Domingo y el Distrito Nacional la tarde de este lunes, al intensificarse las lluvias para la tarde y noche de hoy.

La entidad indicó que otras 21 provincias se encuentran en alerta amarilla, mientras que cinco están bajo alerta verde.

De acuerdo con los boletines del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), las condiciones atmosféricas continúan siendo favorables para nuevas precipitaciones.

Desde el mediodía de este lunes se registraban campos nubosos de gran desarrollo vertical con ecos de lluvia de distintas intensidades, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

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Alerta amarilla

En alerta amarilla se encuentran Puerto Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Espaillat, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Santo Domingo, El Seibo, Valverde, La Vega, el Distrito Nacional, Hermanas Mirabal, Santiago, Montecristi, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Samaná, San Pedro de Macorís, La Altagracia y La Romana.

Alerta verde

En alerta verde están las provincias San Juan, Dajabón, Independencia, Elías Piña y Bahoruco.

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