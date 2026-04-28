El canciller dominicano, Roberto Álvarez, y el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, resaltaron la solidez de los vínculos entre República Dominicana y España, durante un encuentro oficial en el país, donde reafirmaron el carácter cercano, franco y constructivo de la relación bilateral.

Álvarez destacó que ambos países mantienen una relación marcada por su diversidad humana, la cooperación y los intercambios culturales, subrayando especialmente la presencia de más de 200 mil dominicanos en España. Señaló que esta comunidad representa un puente vivo entre ambas naciones y una muestra tangible de los lazos construidos a lo largo del tiempo.

Roberto Álvarez, canciller de la República Dominicana

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El canciller también enfatizó el valor de la lengua española como un espacio común de identidad, pensamiento y creación, compartido por cientos de millones de personas en el mundo. En ese mismo orden indicó que este idioma constituye uno de los fundamentos más sólidos de la relación, al servir como puente de entendimiento y proyección hacia el futuro.

Por su parte, Albares calificó a República Dominicana como un país “hermano” y resaltó la fortaleza de las relaciones económicas, destacando que España es uno de los principales inversores y emisores de turistas hacia el país. De igual manera, valoró el aporte de la comunidad dominicana en territorio español y anunció la continuidad de procesos que buscan reconocer y ampliar derechos para los migrantes.

José Manuel Albares, ministro de Relaciones Exteriores de España

Durante su intervención, el ministro José Manuel Albares enfatizó la relevancia de su visita en el marco de un eje que incluye temas como la inteligencia artificial, los mecanismos de protección civil ante desastres y la movilidad académica. En ese mismo orden, reafirmó el compromiso de trabajar conjuntamente por la estabilización de Haití y destacó la prioridad de fortalecer la cooperación en la lucha contra la violencia de género.

Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de seguir fortaleciendo el diálogo bilateral y la cooperación en temas estratégicos como el desarrollo, la estabilidad regional y la agenda iberoamericana. En ese contexto, subrayaron el papel de la próxima Cumbre Iberoamericana en Madrid como un espacio clave para consolidar una relación basada en la confianza, el respeto y el progreso compartido.