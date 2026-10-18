¿Qué se celebra hoy en el mundo? Efemérides del 18 de octubre

Las efemérides del 18 de octubre recuerdan hechos que marcaron la historia política, cultural y científica de distintos países. Entre las conmemoraciones de la jornada figuran el Día Mundial de Protección de la Naturaleza y el Día Mundial de la Menopausia, junto con acontecimientos que dejaron huella en la historia dominicana.

¿Qué se celebra hoy en el mundo?

Día Mundial de Protección de la Naturaleza

Cada 18 de octubre se promueve la conciencia sobre la importancia de conservar los recursos naturales, proteger la biodiversidad y reducir el impacto de las actividades humanas sobre el medioambiente.

La fecha se vincula con un mensaje del expresidente argentino Juan Domingo Perón, enviado en 1972 al entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, en el que alertaba sobre los efectos de la contaminación y el deterioro ambiental.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Día Mundial de la Menopausia

La jornada busca sensibilizar sobre la menopausia, una etapa natural de la vida de las mujeres, y promover el acceso a información y atención médica adecuada.

La conmemoración, impulsada por la Sociedad Internacional de la Menopausia y la Organización Mundial de la Salud, destaca la importancia de conocer los cambios físicos y emocionales asociados con esta etapa y de mejorar la atención sanitaria.

Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos

Cada 18 de octubre se recuerda la importancia de prevenir la trata de personas, combatir las redes de explotación y proteger los derechos de las víctimas.

La fecha promueve la cooperación entre los países europeos para enfrentar este delito, que puede involucrar explotación sexual, trabajos forzados y otras formas de abuso.

Jornada Mundial de las Misiones o Domund

La Iglesia católica dedica esta jornada a la oración por los misioneros y a la recaudación de recursos para apoyar las misiones en diferentes partes del mundo.

La celebración busca promover la solidaridad con las comunidades que reciben asistencia religiosa, educativa y social. En 2026, la jornada coincide con el domingo 18 de octubre.

Otras efemérides internacionales del 18 de octubre

1009: El califa fatimí Al-Hákim bi-Amrillah ordena la destrucción de la iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén.

1851: El escritor estadounidense Herman Melville publica en Estados Unidos la novela Moby-Dick, después de su aparición en el Reino Unido.

1867: Estados Unidos formaliza la transferencia de Alaska, adquirida a Rusia por 7,2 millones de dólares. La fecha quedó registrada como el Día de Alaska.

1945: El físico Klaus Fuchs, participante del proyecto estadounidense para desarrollar la bomba atómica, comienza a transmitir información nuclear a la Unión Soviética, según la cronología histórica aportada.

1954: Se presenta la primera radio de transistores comercial, un avance que contribuyó a popularizar los receptores portátiles.

1968: El atleta estadounidense Bob Beamon establece un récord mundial de salto de longitud de 8,90 metros durante los Juegos Olímpicos de México. La marca permanece vigente hasta 1991, cuando Mike Powell salta 8,95 metros.

1968: Dos atletas estadounidenses, Tommie Smith y John Carlos, realizan el saludo del poder negro durante la ceremonia de premiación de los 200 metros en los Juegos Olímpicos de México. Ambos fueron sancionados por el Comité Olímpico de Estados Unidos.

1968: La policía encuentra marihuana en el apartamento londinense del músico John Lennon y su esposa, Yoko Ono. El caso deriva en una multa.

1977: Un incendio destruye el Teatro Argentino de La Plata, en Argentina. Posteriormente se decide demoler el edificio para construir una nueva sede.

1989: La NASA lanza la sonda Galileo, destinada a estudiar Júpiter y sus satélites naturales.

Efemérides dominicanas del 18 de octubre

1828: Nace en Santiago de los Caballeros Pedro Francisco Bonó, pensador, político y precursor de la sociología dominicana

1864: Los generales Gregorio Luperón y Benito Monción alcanzan el rango de generales de división.

1933: Rafael Leónidas Trujillo y el presidente haitiano Sténio Vincent inician conversaciones sobre la delimitación fronteriza entre ambos países, en Dajabón y Ouanaminthe

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más