Las efemérides del 17 de octubre destacan la lucha contra la pobreza, la protección del patrimonio cultural y la importancia de mejorar la calidad de vida. La fecha también recuerda acontecimientos políticos, científicos y culturales que dejaron huella en la historia internacional y dominicana.

¿Qué se celebra hoy en el mundo?

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Cada 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, una jornada destinada a crear conciencia sobre las condiciones de desigualdad que afectan a millones de personas. La iniciativa busca promover políticas públicas que garanticen el acceso a la alimentación, la educación, la salud, la vivienda y oportunidades de empleo digno.

La Organización de las Naciones Unidas reconoció oficialmente esta conmemoración en 1992, como parte de los esfuerzos internacionales para combatir la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible.

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Día Mundial contra el Dolor

Esta jornada busca sensibilizar sobre el impacto del dolor en la salud física, emocional y social de las personas. También promueve el acceso a tratamientos adecuados y una atención sanitaria que permita mejorar la calidad de vida de quienes padecen dolor crónico o agudo.

La fecha pone de relieve la necesidad de reconocer el dolor como un problema de salud que requiere evaluación profesional y atención oportuna.

Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial

La conmemoración destaca la importancia de proteger las tradiciones, los conocimientos, las expresiones artísticas, la música, las danzas y las prácticas comunitarias que forman parte de la identidad de los pueblos.

El patrimonio cultural inmaterial se transmite de generación en generación y contribuye a preservar la diversidad cultural. Su reconocimiento también favorece la continuidad de las costumbres y los saberes tradicionales frente a los cambios sociales.

Día Internacional del Perezoso

Esta fecha busca promover la conservación de los perezosos y sus hábitats naturales, especialmente los bosques tropicales de América Central y del Sur. La pérdida de bosques, la fragmentación de los ecosistemas y las actividades humanas representan amenazas para su supervivencia.

La jornada también fomenta la educación ambiental y el respeto por la fauna silvestre, con énfasis en la protección de la biodiversidad.

Día Mundial de la Reparación

El Día Mundial de la Reparación promueve la reparación y reutilización de objetos como alternativas para reducir los residuos y prolongar la vida útil de los productos. La iniciativa impulsa hábitos de consumo responsables y busca disminuir el impacto ambiental asociado a la producción y el desecho de bienes.

Otras conmemoraciones del día

El 17 de octubre también es una oportunidad para reflexionar sobre la solidaridad, la inclusión social, la conservación de los recursos naturales y la responsabilidad colectiva en la construcción de comunidades más sostenibles.

Otras efemérides internacionales del 17 de octubre

1604: El astrónomo alemán Johannes Kepler observa una supernova en la constelación de Ofiuco, conocida como la supernova de Kepler.

El astrónomo alemán Johannes Kepler observa una supernova en la constelación de Ofiuco, conocida como la supernova de Kepler. 1888: El inventor estadounidense Thomas Edison registra una patente relacionada con el kinetoscopio, un dispositivo precursor de la exhibición de imágenes en movimiento.

1907: El inventor italiano Guglielmo Marconi pone en funcionamiento un servicio comercial de telegrafía inalámbrica transatlántica entre Canadá e Irlanda.

El inventor italiano Guglielmo Marconi pone en funcionamiento un servicio comercial de telegrafía inalámbrica transatlántica entre Canadá e Irlanda. 1933: El físico alemán Albert Einstein llega a Estados Unidos para establecerse en Princeton, tras abandonar la Alemania bajo el régimen nazi.

El físico alemán Albert Einstein llega a Estados Unidos para establecerse en Princeton, tras abandonar la Alemania bajo el régimen nazi. 1951: Canal 7 inicia sus transmisiones en Buenos Aires, convirtiéndose en un hito de la historia de la televisión argentina.

Canal 7 inicia sus transmisiones en Buenos Aires, convirtiéndose en un hito de la historia de la televisión argentina. 1956: El ajedrecista estadounidense Bobby Fischer, con 13 años, derrota a Donald Byrne en una partida que sería conocida como "la partida del siglo".

1977: En España entra en vigor la Ley de Amnistía de 1977, aprobada durante la transición hacia la democracia.

En España entra en vigor la Ley de Amnistía de 1977, aprobada durante la transición hacia la democracia. 1979: La Madre Teresa de Calcuta recibe el Premio Nobel de la Paz por su labor humanitaria en favor de las personas más vulnerables.

1991: Un atentado de la organización terrorista ETA hiere gravemente a Irene Villa, de 12 años, y a su madre, María Jesús González, en Madrid.

Un atentado de la organización terrorista ETA hiere gravemente a Irene Villa, de 12 años, y a su madre, María Jesús González, en Madrid. 1992: La Organización de las Naciones Unidas reconoce oficialmente el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Efemérides dominicanas del 17 de octubre

1863: Durante la Guerra de la Restauración, las fuerzas restauradoras impulsan tácticas de guerrilla para debilitar a las tropas españolas y obstaculizar sus suministros.

Durante la Guerra de la Restauración, las fuerzas restauradoras impulsan tácticas de guerrilla para debilitar a las tropas españolas y obstaculizar sus suministros. 1891: Fallece en Mérida, Venezuela, Félix María Ruiz , uno de los integrantes fundadores de la sociedad patriótica La Trinitaria, vinculada al movimiento independentista dominicano.

1961: María Martínez, viuda del dictador Rafael Leónidas Trujillo, escribe desde París a su hijo Ramfis sobre las repercusiones del discurso de Joaquín Balaguer ante las Naciones Unidas.

María Martínez, viuda del dictador Rafael Leónidas Trujillo, escribe desde París a su hijo Ramfis sobre las repercusiones del discurso de Joaquín Balaguer ante las Naciones Unidas. 1965: Un grupo de militares armados ataca la residencia del ministro de Agricultura Silvestre Alba de Moya, en el contexto de la crisis política posterior a la Revolución de Abril.

1979: El presidente Antonio Guzmán anuncia la adquisición estatal de la mina de oro Rosario Dominicana por 70 millones de dólares.

2001: La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia reconoce efectos jurídicos a determinadas uniones consensuales cuando cumplen las condiciones establecidas por la jurisprudencia.

La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia reconoce efectos jurídicos a determinadas uniones consensuales cuando cumplen las condiciones establecidas por la jurisprudencia. 2005: La justicia dominicana dicta condenas contra varios implicados en el caso Plan Renove, relacionado con irregularidades en un programa de renovación del transporte público.

La justicia dominicana dicta condenas contra varios implicados en el caso Plan Renove, relacionado con irregularidades en un programa de renovación del transporte público. 2013: Haití intensifica sus gestiones diplomáticas ante otros países de la región después de la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano sobre las condiciones de adquisición de la nacionalidad.

Haití intensifica sus gestiones diplomáticas ante otros países de la región después de la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano sobre las condiciones de adquisición de la nacionalidad. 2021: El presidente Luis Abinader anuncia cambios en la dirección de la Policía Nacional y designa al mayor general Eduardo Alberto Then como director de la institución.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más