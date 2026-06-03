¿Qué se celebra hoy en el mundo? Efemérides del 03 de junio

Las efemérides del 3 de junio recuerdan iniciativas orientadas al bienestar social y al desarrollo sostenible, al tiempo que evocan sucesos políticos, deportivos y culturales que dejaron huella en diversos países. Para quienes se preguntan qué se celebra hoy, la fecha ofrece una combinación de conmemoraciones internacionales y hechos históricos de relevancia.

¿Qué se celebra hoy en el mundo?

Día Mundial de la Bicicleta

Cada 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para reconocer este medio de transporte como una alternativa sostenible, económica y beneficiosa para la salud.

La conmemoración promueve el uso de la bicicleta como herramienta para reducir la contaminación, mejorar la movilidad urbana y fomentar estilos de vida más saludables.

Día Internacional del Sommelier

Esta fecha reconoce la labor de los profesionales especializados en vinos y bebidas, conocidos como sommeliers, quienes asesoran sobre maridajes, selección de productos y experiencias gastronómicas.

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La celebración destaca su aporte a la industria hotelera, restaurantera y vitivinícola en todo el mundo.

Día Mundial del Corredor

El Día Mundial del Corredor reúne a millones de personas aficionadas al running con el objetivo de promover la actividad física y los hábitos saludables.

La iniciativa invita a corredores de todos los niveles a participar en actividades recreativas y deportivas, resaltando los beneficios del ejercicio para la salud física y mental.

Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos (España)

España dedica esta jornada a agradecer la generosidad de los donantes y sus familias, así como a concienciar sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos.

La fecha busca fomentar la solidaridad y destacar el impacto positivo que los trasplantes tienen en la vida de miles de pacientes.

Lea más: Día de la bicicleta: 10 cosas que no sabías del invento que cambió la movilidad humana

Otras efemérides internacionales del 3 de junio

1654: Luis XIV es coronado rey de Francia en la catedral de Reims.

1763: El ejército británico vuelve a ocupar la isla de Menorca tras el periodo de control francés.

1892: Se funda el club de fútbol Liverpool F.C..

1962: El colombiano Marcos Coll marca el primer gol olímpico en la historia de los Mundiales de fútbol durante la Copa del Mundo de Chile.

1966: Mao Zedong impulsa el inicio de la Revolución Cultural en China.

1979: Explota el pozo petrolero Ixtoc I en el Golfo de México, provocando uno de los mayores derrames de petróleo registrados.

1980: Un error informático en sistemas militares de Estados Unidos genera una falsa alerta de ataque nuclear.

1998: Un tren de alta velocidad descarrila cerca de Eschede, Alemania, causando 101 fallecidos y alrededor de 100 heridos.

2017: Se produce el atentado terrorista en el Puente de Londres y Borough Market, con 11 muertos y decenas de heridos.

2018: El Volcán de Fuego entra en erupción en Guatemala, dejando más de un centenar de víctimas mortales y numerosos desaparecidos.

Efemérides dominicanas del 3 de junio

1770: Un fuerte terremoto sacude la isla de Santo Domingo y es considerado por cronistas de la época como uno de los fenómenos sísmicos más devastadores registrados en las Antillas.

1777: España y Francia ratifican el Tratado de Aranjuez, acuerdo que contribuye a definir los límites territoriales en la isla de Santo Domingo y pone fin a prolongadas disputas fronterizas.

1913: Nace en San Pedro de Macorís Pedro Mir, una de las figuras más influyentes de la literatura dominicana y posteriormente declarado Poeta Nacional.

1929: Joaquín Balaguer obtiene su título de Doctor en Derecho en la entonces Universidad de Santo Domingo, dando inicio a una trayectoria que marcaría la política nacional durante décadas.

1961: El presidente Joaquín Balaguer pronuncia el discurso de despedida durante las honras fúnebres de Rafael Leónidas Trujillo, pocos días después de su ajusticiamiento.

1965: Una misión adicional de la Organización de los Estados Americanos llega al país para intervenir en la crisis política derivada de la Guerra de Abril. Ese mismo día se registran protestas en Higüey y San Juan de la Maguana.

1965: El presidente estadounidense Lyndon B. Johnson ordena la retirada de las últimas unidades de marines desplegadas en territorio dominicano.

1973: El dirigente revolucionario Hamlet Hermann recibe autorización oficial para viajar a México tras haber sido detenido cerca de Villa Altagracia.

1987: Son declarados Refugio de Aves Marinas los cayos Las Siete Hermanas, en la bahía de Manzanillo. Además, las cuevas del territorio nacional reciben la categoría de Patrimonio Natural de la Nación.

1998: Se aprueba el reglamento de aplicación de la Ley Minera 146, fortaleciendo el marco legal para la explotación y administración de los recursos minerales del país.

1999: Fallece a los 93 años Zacarías de la Cruz, quien conducía el vehículo de Trujillo durante el atentado que puso fin a la dictadura en 1961.

2005: Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos ubica a República Dominicana en el segundo nivel de vigilancia sobre trata de personas, señalando retos vinculados a la explotación sexual y laboral.

2005: El embajador dominicano Flavio Darío Espinal advierte sobre las consecuencias económicas, sociales y políticas que podría generar una eventual crisis en Haití.

2006: Concluye en La Romana la II Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de Centroamérica, México, Colombia y República Dominicana, centrada en la situación energética regional.

2014: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos anuncia que presentará una denuncia ante organismos internacionales por presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Policía Nacional.

2015: La Cámara de Diputados inicia el estudio de un proyecto para convocar una Asamblea Nacional Revisora con el propósito de modificar la Constitución.

2018: Fallece el médico psiquiatra y dirigente político Nelson Moreno Ceballos, expresidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

2020: El Gobierno anuncia la segunda fase de reapertura económica tras las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, ampliando las operaciones de empresas y comercios.

2020: Muere el general retirado José Morillo López, quien ocupó importantes funciones dentro de la institución policial.

2021: Un tribunal de Santo Domingo Este dicta prisión preventiva contra un hombre acusado de sustraer cables eléctricos del Aeropuerto Internacional Las Américas, hecho que provocó retrasos y desvíos de vuelos.

Pedro Mir

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