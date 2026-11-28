El Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago, fue remozado con una inversión de RD$144.5 millones, en una intervención que abarcó su estructura, los espacios museográficos y las áreas destinadas al público.
Entre las novedades figura la renovación de sus cinco niveles, que incluyen exposiciones sobre la historia del monumento y la Guerra de la Restauración, una biblioteca, una galería de arte y un mirador con vista panorámica de la ciudad.
También se incorporó una experiencia sobre la cultura del tabaco y se instalaron mejoras de iluminación, un elevador y baños adaptados.
Los trabajos incluyeron la restauración de columnas, revestimientos de mármol, escaleras y los 112 peldaños de la fachada oeste.
¿Cuánto cuesta visitarlo?
La ficha del museo en el portal MuseosRD registra una tarifa de RD$100 para adultos y RD$20 para niños menores de 12 años y estudiantes. El acceso al mirador figura con un costo adicional de RD$10.
Sin embargo, no se ha confirmado si esos precios y los horarios publicados siguen vigentes después del remozamiento. Por eso, se recomienda consultar con la administración antes de acudir.
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