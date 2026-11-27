El Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago, será entregado este viernes luego de un proceso de remozamiento que requirió una inversión de RD$ 144.5 millones, informó el Ministerio de Turismo.

El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, encabezarán el acto de entrega, junto a representantes del sector privado y otras instituciones del Estado que contribuyeron con los trabajos.

Del monto total, el Ministerio de Turismo aportó RD$ 99.7 millones, equivalentes al 69 % de la inversión.

La intervención incluyó la recuperación de elementos originales del edificio, la renovación de sus cinco niveles museográficos y mejoras en el acceso al mirador, desde donde se observa una panorámica de 360 grados de Santiago.

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Los trabajos abarcaron la restauración de las columnas interiores, los revestimientos de mármol, las escaleras de caracol y los 112 peldaños de la escalinata de la fachada oeste.

También se instaló un sistema de iluminación exterior que permitirá proyectar sobre el Monumento los colores de las conmemoraciones patrias y las celebraciones de la ciudad.

Como parte de las mejoras, en el paso a desnivel de la avenida Francia se habilitó un espacio para servicios a los visitantes, con baños públicos y una oficina de atención al turista.

Renovación de los espacios museográficos

El remozamiento también comprendió la actualización del recorrido museográfico del edificio, con exposiciones dedicadas a la historia del Monumento y a la Guerra de la Restauración.

En el segundo nivel, la exposición Historia, Poder y Memoria presenta la construcción del edificio y los cambios en su significado para los dominicanos.

El tercer nivel cuenta con una proyección audiovisual sobre episodios de la Guerra de la Restauración, mientras que el cuarto alberga la Biblioteca Pedro Francisco Bonó, destinada a la lectura y la investigación.

En el quinto nivel se encuentran los murales del artista José Vela Zanetti, la Galería de Arte y el acceso al mirador.

Aportes del sector privado y otras instituciones

Además de los recursos del Ministerio de Turismo, la intervención contó con aportes de empresas privadas y entidades públicas.

La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos aportó RD$ 15 millones para mejorar la accesibilidad mediante la instalación de un nuevo elevador y baños adaptados.

El Banco BHD destinó RD$ 10.4 millones a la climatización del edificio, mientras que Procigar contribuyó con RD$ 7.4 millones para desarrollar una experiencia inmersiva sobre la cultura del tabaco y su relación con Santiago.

La Vicepresidencia de la República aportó RD$ 4.2 millones para trabajos de jardinería. También participaron el Voluntariado del Museo, con donaciones en especie valoradas en RD$ 3.2 millones; el empresariado de Santiago, con RD$ 3 millones, y la Alcaldía de Santiago, con RD$ 1.6 millones.

La entrega de las obras se realiza a poco más de un mes del 65 aniversario de la designación del edificio como Monumento a los Héroes de la Restauración, el 29 de diciembre de 1961.

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