El subsidio eléctrico en República Dominicana es una política del Estado mediante la cual el gobierno paga una parte del costo real de la electricidad para que los usuarios no tengan que asumirla completa en su factura.

¿Cómo funciona el subsidio eléctrico?

La tarifa eléctrica que pagas no refleja el costo real de producir y distribuir la energía.

La diferencia entre ese costo real y lo que paga el usuario la cubre el Estado con dinero.

¿De dónde sale el dinero?

Aunque se registre en el presupuesto público, lo paga la sociedad dominicana:

Por impuestos

Endeudamiento

Sacrificando otros gastos del Estado

¿Qué dice la Superintendencia de Electricidad?

A partir de este mes de abril de este año, el subsidio eléctrico se reflejará de manera visible en las facturas de los usuarios y las usuarias.

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¿Pagaré más dinero por el servicio de luz?

Esta información no cambia el monto que pagas, sino que se evidencia el monto del subsidio eléctrico.

¿Por qué se hará visible ahora?

De acuerdo con la Superintendencia de Electricidad, esta medida forma parte de una medida orientada a promover la transparencia y claridad del subsidio eléctrico.

Además, está en línea con los principios que rigen el régimen tarifario y el uso responsable de los recursos públicos.

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