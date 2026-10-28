La Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C) se celebra en Santo Domingo los días 26 y 27 de octubre con el objetivo de establecer cómo coordinarán sus acciones los organismos de defensa y seguridad pública de los 19 países participantes.

El encuentro, organizado por el Ministerio de Defensa dominicano y el Comando Sur de Estados Unidos, busca convertir los compromisos de cooperación regional en un plan estratégico operacional y una carta de gobernanza que establezcan las prioridades, los mecanismos de coordinación y las reglas de funcionamiento de la coalición.

La apertura estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader; la embajadora estadounidense, Leah Francis Campos; el comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, y el ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre.

¿Qué medidas contempla la coalición?

Durante las dos jornadas, los ministros y altos representantes trabajan en la elaboración y formalización de los documentos que definirán la estructura operativa de la iniciativa.

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La agenda contempla cuatro líneas de acción:

Intercambio de inteligencia: mejorar el flujo de información entre los países participantes.

mejorar el flujo de información entre los países participantes. Cooperación bilateral y multilateral: ampliar la coordinación entre las autoridades de seguridad.

ampliar la coordinación entre las autoridades de seguridad. Operaciones combinadas: articular acciones para desmantelar redes criminales.

articular acciones para desmantelar redes criminales. Protección de infraestructuras y fronteras: coordinar esfuerzos para proteger instalaciones críticas y reforzar la seguridad fronteriza.

La propuesta también contempla enfrentar las estructuras financieras y logísticas que sostienen las actividades criminales, incluidas las redes de financiamiento ilícito y la corrupción.

Según lo planteado por los organizadores, la cooperación deberá respetar la soberanía y el marco legal de cada Estado.

¿De dónde surge la iniciativa?

La A3C fue anunciada en marzo de 2026 durante una reunión de líderes de defensa y seguridad pública celebrada en Miami, Florida, por convocatoria del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

En ese encuentro, los países participantes suscribieron un acuerdo de cooperación para enfrentar el crimen organizado transnacional y las organizaciones que la iniciativa denomina narcoterroristas.

En agosto, una reunión de seguimiento en Ciudad de Panamá permitió avanzar en los mecanismos para poner en marcha la fase operativa. La conferencia de Santo Domingo da continuidad a ese proceso con la preparación del plan estratégico y las reglas de funcionamiento.

¿En qué se diferencia de otras iniciativas regionales?

La A3C se presenta como una iniciativa independiente del Escudo de las Américas, aunque complementaria a ese mecanismo de cooperación, impulsado por jefes de Estado y líderes políticos para fortalecer la seguridad, la estabilidad económica y la capacidad de respuesta regional.

Mientras la coalición se concentra en la coordinación entre organismos de defensa y seguridad pública, su objetivo declarado es articular operaciones, compartir inteligencia y debilitar las estructuras que permiten operar a las organizaciones criminales.

La conferencia de Santo Domingo busca establecer las bases para esa coordinación. Los documentos que se preparan durante el encuentro definirán las prioridades y los mecanismos mediante los cuales los países participantes pretenden llevar los compromisos de cooperación a la práctica.