La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) anunció la celebración de la VIII Semana de la Innovación y Propiedad Intelectual 2026, un evento de alto nivel académico e institucional que este año sitúa al deporte como el eje central de la innovación tecnológica y el desarrollo estratégico. La jornada busca explorar cómo las disciplinas deportivas impulsan nuevos modelos de negocio y avances científicos bajo un marco de protección de la propiedad intelectual.
El evento iniciará formalmente este martes 21 de abril, a partir de las 2:00 PM, en el auditorio del campus de Santo Domingo. La apertura estará marcada por la conferencia magistral titulada "Innovación impulsada por la competencia en el ámbito deportivo", la cual será dictada por María Elena Vásquez Taveras, presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia).
Durante el encuentro, expertos y académicos analizarán la intersección entre la competencia de mercado y el rendimiento atlético, destacando cómo la rivalidad en el ámbito deportivo fomenta la creación de patentes, software especializado y equipos de alta tecnología que luego impactan en otros sectores de la economía global. La conferencia de Vásquez Taveras se perfila como un análisis profundo sobre el rol de las instituciones reguladoras en la promoción de un ecosistema de innovación disruptiva.
La VIII Semana de la Innovación contempla un programa robusto que incluye paneles y ponencias donde se debatirán los retos de la propiedad intelectual en la era digital y la importancia de salvaguardar las creaciones que surgen del talento nacional. Para la PUCMM, este foro representa un compromiso continuo con la formación de una cultura de investigación y desarrollo que conecte a la academia con los sectores productivos y sociales del país.
La jornada, que se extenderá hasta las 6:00 PM, servirá además como espacio de networking para profesionales del derecho, emprendedores y gestores de tecnología interesados en las tendencias de la economía naranja y el derecho deportivo. Con esta iniciativa, la academia reafirma su liderazgo en la promoción de debates que vinculan el conocimiento científico con la competitividad nacional.
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