El presidente Luis Abinader y el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Fellito Suberví, entregaron el saneamiento pluvial y sanitario de las cañadas El Indio y Buenos Aires de Herrera, ejecutado con una inversión de RD$ 188.6 millones para mejorar las condiciones de seguridad, salubridad y convivencia de más de 25 mil residentes en la zona.

La intervención comprende 850 metros lineales saneados e incorpora obras de acondicionamiento urbano y espacios de recreación. Con esta entrega, que forma parte del proyecto que engloba el saneamiento de 5.4 kilómetros de la cañada Guajimía, la de mayor longitud del Gran Santo Domingo, la CAASD alcanza 20 kilómetros de los primeros 63 kilómetros de cañadas que tiene en proceso de intervención.

El ingeniero Fellito Suberví destacó que la obra responde a una demanda de muchos años de familias que, ante cada lluvia, enfrentaban el temor de sufrir inundaciones y perder sus ajuares.

“Porque la ingeniería nos permite construir las obras, pero escuchar a la gente nos ayuda a construir la solución correcta”, expresó el funcionario, quien agradeció la paciencia, la confianza y la colaboración de los comunitarios durante la ejecución del proyecto.

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El director de la CAASD explicó que los trabajos trascienden el saneamiento de la cañada e incluyen calles, aceras, contenes, iluminación, canchas de baloncesto, áreas de juegos infantiles y un parque central para el esparcimiento familiar.

Suberví sostuvo que estas intervenciones convierten espacios que generaban temor e inseguridad en entornos que ofrecen nuevas oportunidades de convivencia y bienestar.

Durante el acto de inauguración, el funcionario anunció que en aproximadamente un mes serán entregados los 150 metros lineales de la cañada Flor de Lis y el tramo de Ciudad Agraria, de 1.9 kilómetros, y, al mismo tiempo, informó que la próxima semana comenzarán los trabajos en el tramo de cañada conocido como La Gallera, con una intervención de unos 70 metros para completar ese circuito.

Agregó que en unos 45 días se prevé entregar el tramo El Abanico de Herrera-Loyola, también en Santo Domingo Oeste, de un kilómetro, mientras que para el primer trimestre del próximo año se proyecta concluir el tramo de Las Caobas, de 1.6 kilómetros, que incluirá el espacio recreativo Caoba Park.

También anunció la próxima licitación de una planta de tratamiento con emisario submarino y de trabajos complementarios de saneamiento en Guajimía y La Ureña. Informó, además, que la CAASD interviene la cañada Malanga y coloca mallas en la antigua cañada de Guajimía para evitar el lanzamiento de basura.

Fellito Suberví agradeció el respaldo del presidente Abinader y reconoció la labor de los ingenieros, técnicos, operadores y demás integrantes de la CAASD.

Señaló que, junto con las obras de saneamiento, la institución invierte en equipos, rehabilita acueductos y redes y fortalece a su personal para ampliar su capacidad de respuesta.

“Una buena gestión no se mide solamente por las obras que inaugura, sino también por la capacidad que construye para seguir resolviendo problemas”, afirmó.

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