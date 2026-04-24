El presidente Luis Abinader juramentó este viernes la comisión responsable de impulsar la puesta en funcionamiento del Museo Histórico de la Gesta de Abril, con el objetivo de preservar, difundir y fortalecer la memoria histórica nacional.

La comisión fue creada mediante el Decreto núm. 200-26, emitido por el mandatario, el cual establece su carácter honorífico, su dependencia funcional del Poder Ejecutivo y su adscripción administrativa al Ministerio de la Presidencia, además de instruir a diversas instituciones del Estado a colaborar en el cumplimiento de sus objetivos.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, tuvo a su cargo la lectura del decreto y destacó la importancia y dimensión de este acto.

Jorge Subero Isa, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

La actividad se realizó en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde quedó formalmente constituido el equipo de trabajo que coordinará, junto a las entidades correspondientes, las acciones necesarias para la designación del director general del museo y su puesta en funcionamiento, así como la articulación de los esfuerzos institucionales vinculados al desarrollo del proyecto.

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La comisión quedó integrada por Jottin Cury David, quien la presidirá, junto a Alberto Alexander Caamaño Acevedo, Bonaparte Gautreaux Piñeyro, Euclides Emilio Gutiérrez Félix, Fernando Arturo Báez Guerrero, Héctor Sucre de Jesús Feliz Carbuccia, Ilonka Nacidit Perdomo Sánchez, Isaac Rudman Majnsztejn, Juan Manuel Lora de León, Ludovino Fernández Fernández, Ramón Andrés Blanco Fernández y Raúl Tamayo Morilla Rodríguez.

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El presidente de la comisión, Jottin Cury David, agradeció al mandatario por la confianza depositada en los miembros del equipo para impulsar una iniciativa que calificó como trascendental para el país, al resaltar que se trata de un proyecto orientado a poner en valor uno de los acontecimientos más relevantes del siglo XX en la República Dominicana.

Jottin Cury David, presidente comisión Museo Histórico de la Gesta de Abril.

Cury David explicó que la iniciativa surge a partir de conversaciones sostenidas con el presidente en torno a la importancia de contar con un espacio que contribuya a difundir y proyectar los hechos de la Gesta de Abril, destacando la necesidad de que las nuevas generaciones conozcan su significado y legado.

Recordó que el pueblo dominicano ha luchado constantemente por su independencia y soberanía frente a distintas potencias —franceses, ingleses, españoles, haitianos y norteamericanos— y que se trata de una historia de lucha permanente que no puede ser olvidada.

“No podemos permitir que se olvide la gesta de abril de 1965. Por eso es fundamental que este museo se ubique en el edificio Copello, que fue sede del gobierno constitucionalista en armas”, expresó.

Asimismo, destacó que tanto él como el presidente Luis Abinader mantienen un vínculo histórico y familiar con la gesta, al señalar que sus padres desempeñaron roles relevantes en ese proceso: el padre del mandatario como ministro de Finanzas y el suyo como secretario de Relaciones Exteriores.

“Hoy, muchos jóvenes desconocen qué fue el edificio Copello o quién fue Caamaño. Tienen nociones muy limitadas de ese episodio histórico, y eso representa un riesgo para la memoria democrática del país”, indicó.

Agregó que la intención es que las nuevas generaciones, al transitar por la calle El Conde y observar ese edificio, recuerden el sacrificio de quienes lucharon por la soberanía nacional.

En el acto también acompañó al presidente el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

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Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más